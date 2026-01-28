China a deblocat importurile de cipuri Nvidia H200

Autorităţile chineze au aprobat importul primului lot de cipuri de inteligenţă artificială Nvidia H200, într-o decizie care indică o schimbare semnificativă de atitudine a Beijingului faţă de utilizarea tehnologiilor avansate dezvoltate în Statele Unite, potrivit Reuters.

Primele aprobări au fost acordate în principal marilor companii chineze din sectorul internetului, considerate actori-cheie în dezvoltarea infrastructurii de inteligenţă artificială din ţară, a relatat sursa amintită. Alte companii sunt în continuare în aşteptare, urmând ca autorităţile să decidă asupra unor loturi suplimentare de import în perioada următoare, conform sursei citate.

Modelul H200 este al doilea cel mai performant cip AI din portofoliul Nvidia şi reprezintă un element sensibil în relaţiile tehnologice dintre Washington şi Beijing, a informat Reuters. Deşi cererea din China este extrem de ridicată, procesul de aprobare a importurilor a fost blocat până recent de reticenţa autorităţilor chineze, în pofida faptului că Statele Unite au autorizat oficial exporturile acestui cip către China la începutul lunii, a mai transmis sursa menţionată.