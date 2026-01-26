Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
China a dezvoltat un cip AI analog care rulează de 12 ori mai rapid şi consumă de 200 de ori mai puţină energie

S.E.
Internaţional / 26 ianuarie, 11:36

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

O echipă de cercetători chinezi a creat un cip revoluţionar care ar putea schimba modul în care funcţionează sistemele de inteligenţă artificială, şi care are potenţialul de a reduce drastic dependenţa de procesoarele digitale, mari consumatoare de energie, potrivit Techrider.

Conform sursei citate, cipul, dezvoltat de echipa Universităţii Peking, depăşeşte faza experimentelor matematice simple şi poate fi folosit acum pentru aplicaţii complexe precum recomandările personalizate sau procesarea imaginilor.

Cipul realizează calcule de 12 ori mai rapid decât procesoarele digitale de ultimă generaţie şi are o eficienţă energetică de peste 200 de ori mai bună, a relatat Techrider. Testele au inclus sisteme de recomandare cu seturi de date comparabile cu cele folosite de Netflix sau Yahoo, iar în cazul compresiei de imagini, cipul a reconstruit imaginile aproape identic cu metodele digitale, dar cu jumătate din spaţiul de stocare necesar, a subliniat sursa menţionată.

Calculul analog foloseşte semnale fizice continue, cum ar fi curenţi sau tensiuni electrice, pentru a reprezenta şi procesa informaţia, spre deosebire de calculul digital care operează cu 0 şi 1 - abordarea permite efectuarea simultană a mai multor calcule, ceea ce oferă câştiguri uriaşe de viteză şi energie pentru anumite tipuri de aplicaţii, potrivit sursei citate.

Cercetătorii chinezi au folosit în noul cip o tehnică numită non-negative matrix factorization (NMF), care permite extragerea structurilor ascunse din seturi mari de date, precum comportamentul utilizatorilor sau pixelii imaginilor, a transmis Techrider.

Echipa a construit un cip analog bazat pe memorie rezistivă şi a reproiectat circuitele astfel încât partea cea mai solicitantă a algoritmului să fie realizată într-un singur pas, reducând dimensiunea şi consumul energetic al cipului, a mai informat sursa amintită.

Opinia Cititorului ( 2 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 11:47)

    Not for profit R&D > For profit R&D

    Bravo, Chinezilor! 

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 11:50)

      fr om the videogame Freelancer:

      The Optical Chip is a tiny electronic component featuring a general-purpose array of optical switches that can be programmed and instantly reprogrammed to perform nearly any function. Rather than using electricity, however, beams of light transfer information almost instantly, making general-purpose stateless computing machines possible. Optical Chips are the core components in the new field of Optronics on which all advanced technology is based. 

      By stringing together arrays of adaptable Optical Chips connected with gossamer thin webs of organically spun glass waveguides, a new type of computing machine was created. These Optronic devices utilize almost no moving parts, consume very little power, and operate at the speed of light. Because Optical Chips can almost instantly reprogram themselves, Optronics excel at the kind of signal processing and computation that underlie a host of practical applications ranging fr om consumer goods to ship avionics. 

