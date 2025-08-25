China acuză SUA de protecţionism excesiv

Beijingul acuză Statele Unite că subminează cooperarea agricolă dintre cele două ţări printr-un protecţionism excesiv, avertizând că fermierii nu ar trebui să suporte costurile războiului comercial, transmite Reuters.

Declaraţia a fost făcută de ambasadorul Chinei la Washington, Xie Feng, într-un discurs susţinut vineri la un eveniment dedicat industriei soiei, potrivit transcriptului publicat de ambasada chineză.

”Proiecţionismul excesiv aruncă o umbră asupra cooperării agricole China-SUA”, a spus Xie, subliniind că agricultura ar trebui să fie ”un pilon al relaţiilor bilaterale”, nu un câmp de confruntare politică.

Tensiunile comerciale dintre cele două mari economii s-au intensificat după ce administraţia Trump a impus tarife extinse, la care Beijingul a răspuns în martie cu taxe de până la 15% pentru produse agricole şi alimentare americane în valoare de 21 de miliarde de dolari.

Luna aceasta, Washingtonul şi Beijingul au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 90 de zile, evitând pentru moment impunerea unor taxe de ordinul sutelor de procente.

Potrivit lui Xie, exporturile agricole ale SUA către China au scăzut cu 53% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce exporturile de soia au înregistrat un declin de 51%.

Oficialul a criticat restricţiile impuse recent de Washington privind achiziţiile de terenuri agricole de către ”adversari străini”, inclusiv China, precum şi decizia Departamentului Agriculturii de a concedia 70 de cercetători străini după o evaluare de securitate naţională.

Xie a respins temerile privind securitatea alimentară a SUA, afirmând că investitorii chinezi deţin ”mai puţin de 0,03%” din terenurile agricole americane.

În timp ce negocierile comerciale stagnează, exportatorii americani de soia riscă să piardă contracte de miliarde de dolari, deoarece cumpărătorii chinezi au încheiat deja acorduri cu furnizorii din Brazilia pentru sezonul-cheie de livrări.