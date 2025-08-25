Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

China acuză SUA de protecţionism excesiv

T.B.
Internaţional / 25 august, 08:08

China acuză SUA de protecţionism excesiv

Beijingul acuză Statele Unite că subminează cooperarea agricolă dintre cele două ţări printr-un protecţionism excesiv, avertizând că fermierii nu ar trebui să suporte costurile războiului comercial, transmite Reuters.

Declaraţia a fost făcută de ambasadorul Chinei la Washington, Xie Feng, într-un discurs susţinut vineri la un eveniment dedicat industriei soiei, potrivit transcriptului publicat de ambasada chineză.

”Proiecţionismul excesiv aruncă o umbră asupra cooperării agricole China-SUA”, a spus Xie, subliniind că agricultura ar trebui să fie ”un pilon al relaţiilor bilaterale”, nu un câmp de confruntare politică.

Tensiunile comerciale dintre cele două mari economii s-au intensificat după ce administraţia Trump a impus tarife extinse, la care Beijingul a răspuns în martie cu taxe de până la 15% pentru produse agricole şi alimentare americane în valoare de 21 de miliarde de dolari.

Luna aceasta, Washingtonul şi Beijingul au convenit asupra unui armistiţiu temporar de 90 de zile, evitând pentru moment impunerea unor taxe de ordinul sutelor de procente.

Potrivit lui Xie, exporturile agricole ale SUA către China au scăzut cu 53% în prima jumătate a anului, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce exporturile de soia au înregistrat un declin de 51%.

Oficialul a criticat restricţiile impuse recent de Washington privind achiziţiile de terenuri agricole de către ”adversari străini”, inclusiv China, precum şi decizia Departamentului Agriculturii de a concedia 70 de cercetători străini după o evaluare de securitate naţională.

Xie a respins temerile privind securitatea alimentară a SUA, afirmând că investitorii chinezi deţin ”mai puţin de 0,03%” din terenurile agricole americane.

În timp ce negocierile comerciale stagnează, exportatorii americani de soia riscă să piardă contracte de miliarde de dolari, deoarece cumpărătorii chinezi au încheiat deja acorduri cu furnizorii din Brazilia pentru sezonul-cheie de livrări.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 august

Citeşte Ziarul BURSA din 25 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

25 august
Ediţia din 25.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0545
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3573
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3834
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8454
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.5432

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb