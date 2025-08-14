China anunţă contramăsuri împotriva a două bănci din UE

English Version

Autorităţile de la Beijing vor impune contramăsuri împotriva a două instituţii financiare din Uniunea Europeană (UE), ca represalii la sancţiunile stabilite recent de blocul comunitar împotriva a doua bănci chineze, anunţă Reuters.

Astfel, UAB Urbo Bankas şi AB Mano Bankas nu vor mai putea efectua tranzacţii şi nu vor mai putea lucra cu organizaţii şi persoane fizice din China, potrivit unui comunicat al Ministerului Comerţului din Beijing. Ambele bănci au sediul în Lituania, care, din 2021, este într-o dispută diplomatică cu Beijingul, în urma deschiderii unei reprezentanţe taiwaneze la Vilnius. La acel moment, China a impus şi restricţii comerciale statului baltic.

Noile măsuri reprezintă un răspuns direct la sancţiunile anunţate de UE luna trecută, care au vizat Rusia, şi includ două bănci chineze mai mici de lângă graniţa cu Rusia.

”Sperăm că UE va preţui relaţiile bune de cooperare pe termen lung dintre China şi blocul comunitar şi statele membre UE în domeniile economiei, comerţului şi finanţelor”, a informat, într-un comunicat separat, Ministerul Comerţului de la Beijing, cerându-le oficialilor de la Bruxelles ”să rezolve neregulile” şi să nu mai afecteze interesele Chinei, respectiv să nu mai submineze cooperarea China-UE.

• Suifenhe Rural Commercial şi Heihe Rural Commercial, incluse în al 18-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei

Amintim că, în luna iulie, Uniunea Europeană a inclus două bănci regionale chineze, Suifenhe Rural Commercial şi Heihe Rural Commercial, în cel de-al 18-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei (în contextul războiului din Ucraina). China a făcut lobby activ pentru excluderea băncilor, dar UE a ignorat ameninţările, implementând sancţiunile din 9 august, dar a lăsat deschisă posibilitatea excluderii lor în şase luni, cu condiţia încetării sprijinului pentru armata rusă. China aprecia, la momentul respectiv, că acuzaţiile Bruxelles-ului ”sunt fără temei”.

În mod special, ministrul chinez de Externe, Wang Yi, a recurs la ameninţări în timpul unei întâlniri cu înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru politică externă, Kaja Kallas, iar ambasadorul Cai Rong la Bruxelles le-a spus oficialilor UE despre ”posibilele consecinţe”, conform UNN.

Uniunea Europeană a ignorat avertismentele şi ameninţările chineze şi a adăugat băncile pe ”lista neagră”. Cu toate acestea, după şase luni, dacă băncile în cauză dovedesc că au încetat să mai ofere sprijin armatei ruse, acestea pot fi excluse de pe listă.