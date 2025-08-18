China cere un acord „acceptabil pentru toate părţile” înaintea summitului de la Casa Albă privind Ucraina

China a transmis luni că speră într-un acord de pace „just, durabil, obligatoriu şi reciproc acceptabil”, înaintea reuniunii găzduite la Casa Albă de preşedintele american Donald Trump cu liderii Ucrainei şi ai principalelor state europene, relatează AFP, care transmite cele ce urmează.

„Sperăm că toate părţile şi toţi actorii vor participa la discuţiile de pace la momentul oportun şi vor ajunge la un acord de pace just, durabil, obligatoriu şi reciproc acceptabil cât mai curând posibil”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului chinez de Externe, Mao Ning.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea luni o întâlnire individuală cu Donald Trump, programată la 17:15 GMT, iar de la ora 19:00 GMT li se vor alătura liderii europeni: Emmanuel Macron (Franţa), Friedrich Merz (Germania), Giorgia Meloni (Italia), Keir Starmer (Marea Britanie) şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Înaintea acestui summit, Trump a afirmat că Zelenski ar putea pune capăt războiului „aproape imediat”, dar a exclus ca Ucraina să îşi recâştige Crimeea sau să adere la NATO, potrivit sursei citate.

Un prim contact direct între Trump şi Vladimir Putin a avut loc vineri în Alaska, dar nu a produs un armistiţiu.

Întrebată despre această întrevedere, Mao Ning a precizat că Beijingul „susţine toate eforturile care vizează o rezolvare paşnică a crizei” şi a adăugat că China „este încântată să vadă că Rusia şi Statele Unite menţin contactul, îşi îmbunătăţesc relaţiile şi promovează o soluţionare politică a crizei ucrainene”.