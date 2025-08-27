Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

China îşi redirecţionează rapid exporturile spre Africa

T.B.
Internaţional / 27 august, 10:21

China îşi redirecţionează rapid exporturile spre Africa

Africa a devenit noua destinaţie favorită pentru exporturile chineze, după ce tarifele lui Donald Trump au modificat schimburile comerciale pentru cea mai mare putere manufacturieră a lumii, transmite Bloomberg.

Cu o creştere de 25% în ritm anual, până la 122 de miliarde de dolari, exporturile Chinei spre Africa, un continent cu 1,5 miliarde de locuitori, le-au depăşit cu mult pe cele spre alte pieţe importante în acest an. De la începutul anului şi până în prezent, exporturile Chinei spre Africa le-au devansat pe cele înregistrate pe tot parcursul anului 2020 şi sunt pe cale să depăşească, pentru prima dată, pragul de 200 de miliarde de dolari, conform sursei.

"Exportatorii chinezi au făcut o treabă impresionată cu diversificarea pe pieţele emergente în ultimii ani, inclusiv în Africa. Deprecierea yuanului din acest an a contribuit şi ea la a face exporturile chineze mai competitive în ţările africane", susţine Christopher Beddor, director de cercetare pe China la Gavekal Dragonomics.

Nigeria, Africa de Sud şi Egiptul sunt cei mai mari cumpărători din Africa de produse chineze. Utilajele de construcţii se numără printre exporturile chineze cu cea mai mare creştere în Africa în primele şapte luni, cu un avans de 63% în ritm anual. De asemenea, livrările de autoturisme de pasageri s-au dublat în ritm anual iar la unele produse din oţel exporturile au înregistrat un avans de ordinul a doua cifre, transmite sursa citată.

Este posibil ca unele produse destinate iniţial să ajungă în SUA să fie redirecţionate spre Africa, susţine Christopher Beddor, o tactică cunoscută drept transbordare.

Intensificarea protecţionismului Washingtonului a dat un stimulent suplimentar ţărilor africane să cumpere de la Beijing. Mai multe bunuri din peste 30 de ţări africane care beneficiau de acces în regim duty-free pe piaţa americană, conform African Growth and Opportunity Act, sunt vizate acum de o gamă variată de tarife din partea administraţiei Trump.

În paralel, numai în prima jumătate a acestui an Africa a semnat contracte de construcţii în valoare de 30,5 miliarde de dolari cu firme chineze, arată un raport din luna iulie elaborat de Universitatea Griffith din Australia şi un centru de studii de la Universitatea Fudan din Shanghai. Este vorba de o cifră de cinci ori mai mare decât în perioada similară a anului trecut.

În plus, spre deosebire de Trump, liderul chinez Xi Jinping a anunţat în luna iunie că China elimină taxele la importurile din toate ţările africane cu care are legături diplomatice. În aceiaşi lună, guvernul de la Beijing a permis importurile de produse agricole din Etiopia, Congo, Gambia şi Malawi, ducând astfel la 19 grupul ţărilor africane cu acces pe piaţa chineză.

Pentru moment, China nu s-a lovit de reacţia ostilă înregistrată în alte ţări ale lumii care se tem să fie inundate cu produse chinezeşti ieftine. Însă acest risc există într-o regiune care este deja îngrijorată că va deveni şi mai îndatorată faţă de China, în special dacă exporturile chineze vor începe să pună presiuni asupra producătorilor locali.

Însă analiştii sunt de părere că Beijingul va păşi cu atenţie având în vedere că Africa este o sursă importantă de aprovizionarea cu materii prime şi o piaţă cheie pentru companiile chineze. Şi mai important, Africa devine o arenă centrală pentru aspiraţiile Chinei pe plan mondial.

"Africa este locul unde China îşi duce firmele şi mărcile la nivel global, ele obţin aici experienţă, creează pieţe şi obţin recunoaştere mărcii. Este o regiune importantă pentru dezvoltarea lidership-ului Chinei la nivel global", spune Lauren Johnston, expert la firma de consultanţă New South Economics din Melbourne.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 august

Citeşte Ziarul BURSA din 27 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 august
Ediţia din 27.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

26 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0552
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3437
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3905
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8533
Gram de aur (XAU)Gram de aur470.7734

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb