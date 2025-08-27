China îşi redirecţionează rapid exporturile spre Africa

Africa a devenit noua destinaţie favorită pentru exporturile chineze, după ce tarifele lui Donald Trump au modificat schimburile comerciale pentru cea mai mare putere manufacturieră a lumii, transmite Bloomberg.

Cu o creştere de 25% în ritm anual, până la 122 de miliarde de dolari, exporturile Chinei spre Africa, un continent cu 1,5 miliarde de locuitori, le-au depăşit cu mult pe cele spre alte pieţe importante în acest an. De la începutul anului şi până în prezent, exporturile Chinei spre Africa le-au devansat pe cele înregistrate pe tot parcursul anului 2020 şi sunt pe cale să depăşească, pentru prima dată, pragul de 200 de miliarde de dolari, conform sursei.

"Exportatorii chinezi au făcut o treabă impresionată cu diversificarea pe pieţele emergente în ultimii ani, inclusiv în Africa. Deprecierea yuanului din acest an a contribuit şi ea la a face exporturile chineze mai competitive în ţările africane", susţine Christopher Beddor, director de cercetare pe China la Gavekal Dragonomics.

Nigeria, Africa de Sud şi Egiptul sunt cei mai mari cumpărători din Africa de produse chineze. Utilajele de construcţii se numără printre exporturile chineze cu cea mai mare creştere în Africa în primele şapte luni, cu un avans de 63% în ritm anual. De asemenea, livrările de autoturisme de pasageri s-au dublat în ritm anual iar la unele produse din oţel exporturile au înregistrat un avans de ordinul a doua cifre, transmite sursa citată.

Este posibil ca unele produse destinate iniţial să ajungă în SUA să fie redirecţionate spre Africa, susţine Christopher Beddor, o tactică cunoscută drept transbordare.

Intensificarea protecţionismului Washingtonului a dat un stimulent suplimentar ţărilor africane să cumpere de la Beijing. Mai multe bunuri din peste 30 de ţări africane care beneficiau de acces în regim duty-free pe piaţa americană, conform African Growth and Opportunity Act, sunt vizate acum de o gamă variată de tarife din partea administraţiei Trump.

În paralel, numai în prima jumătate a acestui an Africa a semnat contracte de construcţii în valoare de 30,5 miliarde de dolari cu firme chineze, arată un raport din luna iulie elaborat de Universitatea Griffith din Australia şi un centru de studii de la Universitatea Fudan din Shanghai. Este vorba de o cifră de cinci ori mai mare decât în perioada similară a anului trecut.

În plus, spre deosebire de Trump, liderul chinez Xi Jinping a anunţat în luna iunie că China elimină taxele la importurile din toate ţările africane cu care are legături diplomatice. În aceiaşi lună, guvernul de la Beijing a permis importurile de produse agricole din Etiopia, Congo, Gambia şi Malawi, ducând astfel la 19 grupul ţărilor africane cu acces pe piaţa chineză.

Pentru moment, China nu s-a lovit de reacţia ostilă înregistrată în alte ţări ale lumii care se tem să fie inundate cu produse chinezeşti ieftine. Însă acest risc există într-o regiune care este deja îngrijorată că va deveni şi mai îndatorată faţă de China, în special dacă exporturile chineze vor începe să pună presiuni asupra producătorilor locali.

Însă analiştii sunt de părere că Beijingul va păşi cu atenţie având în vedere că Africa este o sursă importantă de aprovizionarea cu materii prime şi o piaţă cheie pentru companiile chineze. Şi mai important, Africa devine o arenă centrală pentru aspiraţiile Chinei pe plan mondial.

"Africa este locul unde China îşi duce firmele şi mărcile la nivel global, ele obţin aici experienţă, creează pieţe şi obţin recunoaştere mărcii. Este o regiune importantă pentru dezvoltarea lidership-ului Chinei la nivel global", spune Lauren Johnston, expert la firma de consultanţă New South Economics din Melbourne.