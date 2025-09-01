China promite sute de milioane de dolari pentru statele SCO în parteneriat cu Rusia

Liderul chinez Xi Jinping s-a prezentat ca o forţă pentru stabilitatea economică globală şi a promis granturi de 280 de milioane de dolari pentru statele Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO), în timp ce preşedintele rus Vladimir Putin a cerut o „ordine mondială multipolară mai echitabilă”, transmite CNN, de la care relatăm cele ce urmează.

Într-un discurs rostit la Tianjin, Xi a îndemnat la valorificarea pieţelor uriaşe şi la facilitarea comerţului şi investiţiilor între membrii SCO, promiţând în acelaşi timp crearea unei Bănci de Dezvoltare a organizaţiei. Fără a menţiona direct Statele Unite, liderul chinez a criticat „hegemonismul”, „mentalitatea Războiului Rece” şi „practicile de intimidare”.

Potrivit The Guardian, Putin a declarat că reuniunea SCO va consolida solidaritatea eurasiatică şi va contribui la „formarea unei ordini mondiale multipolare mai echitabile”.

Summitul, prezentat de oficialii chinezi drept cel mai mare de până acum, reuneşte 20 de lideri din Asia şi Orientul Mijlociu, între care se numără şefii de stat ai Rusiei, Indiei, Iranului, Turciei şi Pakistanului. Pe lângă discuţiile politice şi economice, evenimentul a oferit prilejul afişării relaţiei personale apropiate dintre Xi şi Putin, surprinşi umăr la umăr şi într-o atmosferă degajată la banchetul oficial, conform sursei citate.

Participanţii sunt aşteptaţi să rămână miercuri la Beijing pentru parada militară dedicată împlinirii a 80 de ani de la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, la care ar putea asista şi liderul nord-coreean Kim Jong-un.