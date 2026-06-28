China şi Rusia au efectuat o patrulare aeriană comună deasupra Mării Japoniei şi Oceanului Pacific

Forţele armate ale Chinei şi Rusiei au desfăşurat sâmbătă o patrulare aeriană comună deasupra Mării Japoniei, Mării Chinei de Est şi Oceanului Pacific de Vest, conform unui comunicat al Ministerului Apărării de la Beijing, citat duminică de EFE, preluat de Agerpres. Cele două ţări au efectuat aceste manevre pentru a „demonstra hotărârea şi capacitatea ambelor forţe de a păstra pacea şi stabilitatea regională”, potrivit scurtului comunicat, care menţionează că aceasta a fost a 11-a patrulare de acest tip realizată împreună, conform sursei.

Un videoclip difuzat de ministerul chinez arată că la operaţiune au participat mai multe tipuri de aeronave, printre care avionul de vânătoare J-10C, avionul de atac Su-30MKK, avionul cisternă YY-20, avionul de avertizare timpurie KJ-500A, bombardierul H-6K şi bombardiere ruseşti Tu-95, potrivit EFE. Ca reacţie, Coreea de Sud şi Japonia au desfăşurat propriile avioane de vânătoare, dar au precizat că avioanele chineze şi ruseşti nu le-au încălcat spaţiile aeriene, iar executivul nipon a transmis profunda sa îngrijorare către Beijing şi Moscova prin Ministerul de Externe, conform agenţiei taiwanese CNA, citată de sursă.

Tensiunile în regiune s-au intensificat în ultimele luni, odată cu creşterea activităţilor militare chineze şi coordonarea sporită în materie de securitate între Japonia, Filipine şi Statele Unite, potrivit EFE. În urmă cu trei săptămâni, China a lansat o „operaţiune specială de control al traficului maritim” în apele de la est de Taiwan, ca răspuns la negocierile Tokio-Manila pentru delimitarea zonelor economice, iar China are un conflict teritorial cu Japonia în Marea Chinei de Est pentru insulele Diaoyu (Senkaku) şi revendică aproape în întregime Marea Chinei de Sud