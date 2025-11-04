China şi Rusia promit un răspuns comun la sancţiunile „coercitive unilaterale” şi îşi consolidează parteneriatul strategic

China şi Rusia au anunţat că vor colabora pentru a contracara „sancţiunile coercitive unilaterale”, în contextul vizitei oficiale efectuate la Beijing de premierul rus Mihail Mişustin, potrivit Reuters. Declaraţia comună a fost făcută după întâlnirea dintre premierul chinez Li Qiang şi omologul său rus, desfăşurată luni.

„Ambele părţi vor depune toate eforturile necesare pentru a realiza asistenţa reciprocă şi cooperarea în opoziţia faţă de măsurile coercitive unilaterale”, se arată în comunicatul Ministerului chinez de Externe. Cele două state, membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, au subliniat că sancţiunile adoptate în afara cadrului ONU sunt ilegale şi inacceptabile.

Angajamentele vin pe fondul intensificării presiunilor din partea administraţiei Donald Trump, care încearcă să determine Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, inclusiv prin sancţiuni şi tarife vamale suplimentare asupra celor care fac afaceri cu Rusia.

La Beijing, preşedintele Xi Jinping a reafirmat sprijinul pentru parteneriatul cu Moscova, descriindu-l drept „o alegere strategică” pentru ambele ţări. Xi a cerut extinderea investiţiilor reciproce şi a indicat domenii prioritare precum energia, agricultura, industria aerospaţială, economia digitală şi dezvoltarea ecologică.

Premierul Mişustin a subliniat importanţa cooperării economice în contextul sancţiunilor occidentale şi a încetinirii recente a comerţului bilateral, care înregistrează o scădere după un vârf istoric în 2023.

China şi Rusia au semnat în februarie 2022 un parteneriat „fără limite”, cu câteva zile înaintea invaziei ruse în Ucraina. De atunci, Moscova s-a sprijinit pe Beijing pentru a atenua efectele sancţiunilor, însă presiunile americane asupra companiilor chineze au dus recent la restrângerea importurilor de petrol rusesc.