China, tot mai aproape să devină principalul partener comercial al Germaniei, pe fondul scăderii exporturilor către SUA

China este foarte aproape să depăşească Statele Unite ca principal partener comercial al Germaniei în prima jumătate a anului 2025, în contextul unei scăderi a exporturilor germane către piaţa americană, influenţată de introducerea unor taxe vamale mai mari, relatează Reuters.

Potrivit datelor publicate vineri de Oficiul Federal de Statistică (Destatis), valoarea comerţului bilateral (importuri şi exporturi) dintre Germania şi SUA a fost de aproximativ 125 miliarde de euro în primele şase luni ale anului, în timp ce schimburile comerciale cu China au ajuns la 122,8 miliarde de euro.

„Deşi SUA îşi păstrează deocamdată poziţia de cel mai mare partener comercial al Germaniei, diferenţa faţă de China este minimă”, a declarat Vincent Stamer, economist la Commerzbank.

În 2024, aproximativ 10,4% din exporturile totale ale Germaniei au fost direcţionate către Statele Unite, însumând 161,3 miliarde de euro, ceea ce a menţinut SUA ca cea mai importantă destinaţie pentru exporturile germane. De altfel, SUA au redevenit cel mai mare partener comercial al Germaniei după ce, între 2016 şi 2023, China a deţinut acest titlu.

Schimbarea vine în contextul în care Germania încearcă să-şi reducă dependenţa economică de China, invocând diferenţe de natură politică şi acuzând Beijingul de practici comerciale neloiale.

„Exporturile germane către SUA vor continua probabil să scadă în lunile următoare şi chiar să se accentueze”, a avertizat Juergen Matthes, cercetător la Institutul de Economie din Koln.

În prima jumătate a anului 2025, exporturile Germaniei către SUA au înregistrat un declin anual de 3,9%, coborând la 77,6 miliarde de euro. Commerzbank estimează că noile taxe vamale ar putea duce, în următorii doi ani, la o reducere a exporturilor germane în SUA cu până la 20-25%.

„Ca urmare, China ar putea recâştiga în acest an poziţia de principal partener comercial al Germaniei”, a mai spus Vincent Stamer.

Importurile Germaniei din China au crescut cu 10,7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 81,4 miliarde de euro. Creşterea este interpretată de unii analişti ca un semn că Beijingul îşi reorientează o parte din comerţul destinat anterior SUA către Europa.

„Este posibil ca statul chinez să redirecţioneze fluxurile comerciale către UE, inundând piaţa europeană cu produse mai ieftine”, a explicat Carsten Brzeski, analist la ING.

În acelaşi timp, exporturile Germaniei către China au scăzut cu 14,2%, până la 41,4 miliarde de euro, determinând un deficit comercial record de 40 de miliarde de euro.