Cinci jurnalişti au fost ucişi într-un atac israelian asupra Spitalului Nasser din Gaza

Cinci jurnalişti au fost ucişi luni într-un atac dublu al armatei israeliene asupra Spitalului Nasser din Khan Yunis, sudul Fâşiei Gaza, în urma căruia şi-au pierdut viaţa în total 20 de persoane, potrivit Apărării Civile, relatează AFP, de la care relatăm cele ce urmează.

Armata israeliană a confirmat că a desfăşurat „un atac în zona Spitalului Nasser”, exprimându-şi regretul pentru „orice pagubă creată unor persoane neimplicate” şi precizând că „nu ţintea jurnalişti ca atare”. Atacul a început cu o dronă explozivă şi a continuat cu un bombardament în timp ce erau evacuaţi răniţii.

Printre victime se află Mohammad Salama, fotojurnalist Al Jazeera. „Prin această ultimă crimă, care l-a costat viaţa pe Mohammed Salama, numărul jurnaliştilor de la Al Jazeera ucişi de israel în Fâşia Gaza creşte la zece”, a anunţat televiziunea din Qatar, care a condamnat „campania sistematică vizând să facă adevărul să tacă”.

Reuters a confirmat moartea colaboratorului său Hossam al-Masri şi rănirea fotojurnalistului Hatem Khaled: „Suntem devastaţi să aflăm despre decesul lui Hossam al-Masri (...). Înregistrarea video în direct a Reuters din spital, gestionată de Hossam al-Masri, a fost întreruptă brusc la momentul primului atac”.

The Associated Press a anunţat decesul jurnalistei freelance Mariam Dagga, 33 de ani: „Suntem şocaţi şi întristaţi de moartea lui Mariam Dagga”, a transmis agenţia, menţionând că aceasta colabora cu AP de la începutul războiului.

Sindicatul Jurnaliştilor Palestinieni a confirmat şi uciderea lui Moaz Abu Taha, fotojurnalist cu peste 200.000 de urmăritori pe Instagram, iar Al Jazeera a anunţat că Ahmad Abu Aziz, de la Quds News Network, a murit din cauza rănilor provocate de acelaşi atac.

Potrivit Comitetului pentru Protecţia Jurnaliştilor şi Reporters sans frontières, aproape 200 de jurnalişti au fost ucişi în Fâşia Gaza de la începutul conflictului, după atacul Hamas din 7 octombrie 2023.