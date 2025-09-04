Cinci reţinuţi pentru o fraudă de 20 milioane euro: O inspectoare ANAF-complice în schemă

Procurorii DNA au reţinut cinci persoane acuzate de evaziune fiscală, prejudiciul estimat ridicându-se la peste 96 de milioane de lei (aproximativ 20 de milioane de euro). Potrivit anchetatorilor, inculpaţii au pus la punct, în ultimii cinci ani, o schemă prin care au folosit firme-paravan pentru a evita plata taxelor.

Surse judiciare citate de Digi24 arată că gruparea era formată din persoane aflate în spatele platformei leasingautomobile.ro, coordonată de Gabriel Hăulică - deja cunoscut pentru implicarea în dosare similare - şi de Gigi Bracaci. Alături de ei au fost reţinuţi alţi trei angajaţi ai companiilor controlate de cei doi.

Schema funcţiona prin introducerea de firme „bidon” în lanţurile de achiziţii de autoturisme second-hand din spaţiul UE, în special din Germania. Astfel, erau înregistrate cheltuieli fictive şi dedus TVA-ul, în timp ce taxa reală datorată statului era eludată. Cele 11 companii implicate au raportat achiziţii de 465 de milioane de lei, dar au achitat doar 7,8 milioane lei TVA, în loc de peste 88 de milioane.

Gruparea era sprijinită de un inspector ANAF, Elena Liliana Beleca, care ar fi încercat să acopere fraudele constatate. Ea şi alte două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru 60 de zile.

Pentru recuperarea prejudiciului, DNA a pus sechestru pe imobile, terenuri şi peste 50 de autoturisme de lux, precum şi pe sume ridicate în urma percheziţiilor: 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 dolari şi 2.500 lire sterline.

Cei cinci inculpaţi reţinuţi urmează să fie prezentaţi Tribunalului Bucureşti cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.