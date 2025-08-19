Ciprian Ciucu: PNL a votat în unanimitate să susţină acest Pachet 2 de măsuri, printr-o asumare a Guvernului

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu a declarat că PNL a votat în unanimitate să susţină acest Pachet 2 de măsuri, printr-o asumare a Guvernului iar acesta ar urma să fie prezentat de premierul Ilie Bolojan săptămâna viitoare.

Despre refuzul PSD de a mai veni la şedinţele coaliţiei, el a spus că este foarte important să revină la masă PSD iar toate partide care au semnat acordul de guvernare să respecte acest acord. Potrivit lui Ciucu, când e vorba despre pachetul 2, care conţine foarte multă responsabilizare a administraţiei şi a statului, când este vorba despre a mai lua din privilegii, deja văd că există momente de bruiaj sau se gripează coaliţia.

”Nu putem să dăm un semnal de încredere dacă nu asumăm ceea ce a discutat coaliţia în momentul în care a semnat acordul de guvernare la Cotroceni. Deci ei aşteaptă acest semnal de sinceritate din partea României şi noi, Partidul Naţional Liberal, am votat în unanimitate, astăzi, să susţinem acest Pachet 2 de măsuri şi să-l susţinem printr-o asumare a Guvernului”, a declarat prim-vicepreşedintele PNL, după o şedinţă a Biroului Executiv al partidului.

Potrivit lui Ciucu, calendarul adoptării Pachetului 2 duce spre săptămâna viitoare.

”Undeva săptămâna viitoare, nu pot să vă spun o zi foarte clară, dar probabil marţi, miercuri, joi este foarte probabil ca premierul să vină şi să susţină acest pachet”, a menţionat el. Despre boicotul PSD, prim-vicepreşedintele PNL a arătat că ei sunt deschişi la a discuta despre aceste lucruri.

”Trebuie să înţelegem că acest pachet trebuie să fie asumat de Guvern şi, evident, şi PSD este parte a guvernării şi vom discuta toate aceste subcapitole, este suficient timp ca să fie discutate, dar asta nu înseamnă că România nu trebuie să meargă mai departe”, a afirmat el.

”Vreau să trec atenţia asupra faptului că, cu Pachetul 1 s-a mers foarte repede, nimeni n-a avut niciun fel de problemă să vină şi să impună, poate, nişte condiţii mai grele, populaţiei. Dar când se vorba despre pachetul 2, care conţine şi foarte multă responsabilizare a administraţiei şi a statului, când este vorba despre a mai lua din privilegii, deja vedem că există momente de bruiaj sau se gripează coaliţia şi se amână foarte mult termenul. Ceea ce văd este că acest pachet întârzie să apară şi că apar fel şi fel de condiţii. Deci, mă aştept ca toate partide care au semnat acordul de guvernare să respecte acest acord”, a subliniat el.

Potrivit lui Ciucu, ”o coaliţie, ca să funcţioneze, trebuie ca să se întâmple cu oamenii la masă, cu conducerea tuturor partidurilor la masă”.

”Este foarte important să revină la masă Partidul Social-Democrat. Acum, noi suntem într-o poziţie în care vrem să ne comportăm maturi şi vrem să dăm cât mai puţine prilejuri ca cineva să conteste sau să găsească un prilej să nu mai vină la masă. În acelaşi timp, suntem foarte atenţi la limbajul pe care îl folosim, inclusiv în relaţia cu PSD sau cu USR, pentru că România efectiv are nevoie a acestei reforme”, a spus Ciprian Ciucu.

Întrebat dacă are emoţii în privinţa moţiunii de cenzură, Ciucu a spus: ”În acest moment, nu avem niciun fel de emoţii, noi am votat acum în Birou executiv al PNL şi o să votăm şi în Birou Politic Naţional cel mai probabil ca premierul să îşi asumă răspunderea”, a adăugat Ciucu.

Despre o moţiune de cenzură, Ciucu a spus că în acest moment, premierul îşi va asuma cel mai probabil răspunderea, pentru că România nu mai poate întârzia.

”Nimeni nu-şi doreşte să vină cu aceste reforme, dar România are nevoie de aceste reforme. (..) Cu cât vom prelungi această perioadă, cu atât românii vor avea mai mult de suferit. Cu cât această perioadă va fi tranzitorie şi se va întâmpla mai repede, cu atât putem vorbi despre o relansare economică şi despre creştere economică , ă punem România pe nişte baze solide”, a precizat el.