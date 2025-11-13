Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, şi-a depus joi dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal, informează Agerpres.

Alături de acesta la depunerea candidaturii se află şi premierul Ilie Bolojan, preşedintele liberalilor.

Pe 4 noiembrie, Biroul Politic Naţional al PNL a validat, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la propunerea organizaţiei de Bucureşti.

Ciprian Ciucu îşi propune să le ofere bucureştenilor o administraţie modernă, eficientă şi orientată spre soluţii concrete pentru dezvoltarea Capitalei, preciza, la acea dată, PNL.