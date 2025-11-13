Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei

S.B.
13 noiembrie, 10:32

Ciprian Ciucu şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, şi-a depus joi dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal, informează Agerpres.

Alături de acesta la depunerea candidaturii se află şi premierul Ilie Bolojan, preşedintele liberalilor.

Pe 4 noiembrie, Biroul Politic Naţional al PNL a validat, în unanimitate, candidatura lui Ciprian Ciucu la Primăria Generală, la propunerea organizaţiei de Bucureşti.

Ciprian Ciucu îşi propune să le ofere bucureştenilor o administraţie modernă, eficientă şi orientată spre soluţii concrete pentru dezvoltarea Capitalei, preciza, la acea dată, PNL.

Acord

  1. 1.  fără titlu
    13.11.2025, 10:42

    succes Ciucu !

    2.  fără titlu
    13.11.2025, 10:44

    votez Ciprian Ciucu ! nu putem lasa psd-ul sa acapareze capitala

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      13.11.2025, 12:08

      Deci nu pesedist da stângist.

    3.  fără titlu
    13.11.2025, 10:52

    Ciucu e cel mai calificat candidat.Din pacate interesul personal al lui Nicusor Dan are efect probabil castigarea primariei de catre Baluta,cel sprijinit indirect de presedinte.

    Il sprijina chipurile pe Drula,asta nu are sanse,doar ca are misiunea sa disipe voturile non-PSD.La fel Trifu,Ciceala,Gheorghe,toti oamenii sageata pusi cu acelasi scop.Astia chiar daca ar fi pusi sa se retraga pe model Lasconi,in ultima clipa,votantii lor nu s-ar duce automata la Drula,nici macar majoritatea lor.

    Presedintele crede ca prin Baluta primar obtine contrapondere in psd la Grindeanu si din meciurile celor 2 el va putea dormi presedinte cum a facut-o precedentul 10 ani. 

