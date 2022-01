CÎŢU:"Ministerul Sănătăţii să explice de ce contribuţia personală a fost prorogată pentru 2025"

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat vineri că prorogarea pentru 2025 a contribuţiei personale, măsura prin care statul ar fi acoperit o parte din costul unei consultaţii sau investigaţii medicale la privat şi care urma să intre în vigoare la 1 ianuarie, nu a fost discutată în coaliţie, arătând că Ministerul Sănătăţii va trebui să vină cu explicaţii, conform Agerpres.

"Nu a fost discutat în coaliţie acest lucru. Ştiţi foarte bine că au fost două etape - prima etapă a început la 1 iulie 2021 şi a doua etapă începea la 1 ianuarie 2022. Am aflat după aceea că a fost amânată până în 2025. Mi se pare exagerat. Să presupun că existau probleme de implementare, digitalizare. Orice ar fi fost, şase luni de zile ar fi fost ok de amânat. Încercăm această reformă să o facem de ani de zile. Surprinderea mea, şi aici sunt surprins neplăcut că nu am ştiut, nimeni din coaliţie, nu s-a discutat aşa ceva. Am văzut-o după aceea pe surse. Este un subiect pe care îl vom discuta în coaliţie. (...) Nu ştiu explicaţia. Am aflat după aceea. Va trebui ca Ministerul Sănătăţii să vină să explice de ce a luat această decizie, de ce până în 2025. Dar pentru mine, ca preşedinte al PNL, PNL fiind membru al acestei coaliţii, este surprinzător că nu am ştiut că se va lua această decizie. (...) Vom discuta în coaliţie (...) săptămâna viitoare", a spus Cîţu într-o conferinţă susţinută la sediul PNL.

El a arătat că va solicita în şedinţa coaliţiei mai multă transparenţă.

"Sunt şi în PNL subiecte pe care le dezbatem şi după aceea ajungem la o concluzie. E normal să existe dezbateri, discuţii. Ceea ce vreau eu este să fie multă transparenţă. (...) În rest sunt sigur că împreună vom găsi soluţii, pentru că dacă ne interesează cetăţeanul, românii, atunci vom găsi cele mai bune soluţii. Vreau mai multă transparenţă şi asta este ceea ce o să cer în coaliţie. (...) Încrederea se bazează pe transparenţă şi poate că există o explicaţie pentru care nu am ştiut de această prorogare, dar poate pe viitor ar fi bine să le aflăm dinainte", a afirmat liderul PNL.