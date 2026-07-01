Ciucu: ”Actuala infrastructură de canalizare şi de preluare a apelor pluviale are multe limite”

Primarul general Ciprian Ciucu informează, în contextul vijeliei şi al inundaţiilor fără precedent din Capitală, precum şi al unei noi avertizări de furtună în următoarele ore, că Bucureştiul are nevoie urgentă de investiţii pentru construirea a două bazine de retenţie mari, care să descarce treptat apa în Râul Dâmboviţa - în funcţie de viitură - şi să o reţină pentru irigaţii, în perioadele secetoase, informează news.ro.

Edilul afirmă că actuala infrastructură de canalizare şi de preluare a apelor pluviale nu a fost proiectată pentru „astfel de fenomene meteorologice”, adăugând că în aproximativ zece ore, cantitatea medie de precipitaţii în Capitală a totalizat 69,90 l/mp.

"Nu lamentări, ci soluţii. Actuala infrastructură de canalizare şi de preluare a apelor pluviale are multe limite: nu a fost proiectată pentru astfel de fenomene meteorologice. În doar câteva ore, cantitatea medie de precipitaţii care s-a descărcat pe suprafaţa Municipiului Bucureşti a fost de 69,90 l/mp în aproximativ 10 ore. Bucureştiul a ajuns 75% impermeabil (opinia unui specialist), din cauza dezvoltării şi a neaplicării unor metode şi tehnici de construcţie care să permită permeabilitatea apei. Da, este adevărat, sunt mai costisitoare, dar merită", afirmă primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Edilul spune că, în condiţiile în care fenomenele extreme vor fi mai dese, autorităţile locale se pregătesc pentru a le face faţă.

"Ce este de făcut? Pe scurt, investiţii. Mai detaliat, avem «mapate» vulnerabilităţile şi ştim unde să intervenim! Este nevoie de bazine, bazine, bazine. În loc să scoatem apa pe stradă, cum se întâmplă acum, trebuie să construim în amonte două bazine de retenţie mari, care să descarce treptat apa în Râul Dâmboviţa (în funcţie de viitură) şi să o reţină pentru perioadele secetoase, pentru irigaţii", afirmă Ciucu.

Primarul general spune că vârfurile de viitură "pot fi atacate prin construirea a două mari bazine, unul sub Parcul Izvor şi unul sub Parcul Operei", care vor "degreva" vârfurile de ploaie.

"Am discutat cu Apa Nova, pe parcursul ultimelor luni, despre investiţiile necesare în Bucureşti pentru limitarea riscului de inundaţii. Avem deja un plan şi soluţii pentru finanţarea acestor investiţii. Urma să vi le prezint, dar, dat fiind contextul curent, le menţionez încă de acum. Dădusem deja dispoziţie Direcţiei de Servicii Publice din PMB să organizeze comisiile comune cu Apa Nova pentru a discuta planul asumat de investiţii. L-am ales pe cel maximal, dar vi-l voi prezenta într-o conferinţă de presă", precizează Ciucu.

Potrivit primarului, vestea bună este că Apa Nova lucrează deja la un studiu de fezabilitate, început în acest an, pentru un bazin care va fi, conform studiului, cel mai probabil (în funcţie de studiu), sub parcarea rotundă de la intrarea în Parcul Carol, din Sectorul 4.

"Rolul lui este de a prelua viitura de pe deal şi va acoperi zona cu str. Slobozia, str. Episcopul Chesarie etc. Aici riscul este mare, vedeţi fotografia cu Parcul Carol sub apă. În zona Tineretului/Văcăreşti, Apa Nova a început deja lucrările la un bazin. Este în lucru bazinul de retenţie de la Lunca Cetăţii din Sectorul 3; acum se face reţeaua de canalizare. Ideea de bază este că, mai ales în zonele depresionare, apa de ploaie trebuie dusă în Dâmboviţa, şi nu în canalizare. Canalizarea nu face faţă", explică primarul Capitalei.

Edilul precizează că acestea sunt "soluţiile realiste" pentru a limita riscurile de inundaţie în Bucureşti.

"Mă ocup să se întâmple, este o chestiune de siguranţă! Suplimentar, vom introduce în toate proiectele noastre publice elemente specifice conceptului de oraş-burete. Dar nu va fi suficient să le aplice PMB, trebuie să le aplice şi Primăriile Sectoarelor! Discut cu primarii sectoarelor! ", mai spune Ciprian Ciucu.

Într-o postare anterioară, edilul afirma că Bucureştiul s-a confruntat noaptea trecută "cu unul dintre cele mai extreme fenomene meteorologice".

"Am discutat despre acest aspect cu reprezentanţii ISU şi, pe baza experienţei acestei instituţii din ultimii 30 de ani, acest fenomen a fost cel mai puternic. Pagubele au fost produse din cauza vântului foarte puternic, cumulat cu foarte multe precipitaţii extreme", a subliniat Ciucu.

El a spus că sunt două categorii mari de probleme: inundaţiile şi arborii rupţi sau desprinşi din rădăcini.

"Încă de la prima oră am evaluat situaţia împreună cu instituţiile din subordinea PMB, cu ISU Bucuresti-Ilfov şi cu primarii de sector. Şi în acest moment dar şi noaptea trecută pe străzile Bucureştiului a fost o adevărată desfăşurare de forţe şi toate echipele au fost în alertă, mobilizate! Partea proastă este că avem în continuare avertizări de fenomene meteorologice din aceeaşi categorie. De aceea, vă rog rămâneţi cât de mult posibil în interior, acasă sau la muncă, evitaţi la maxim ieşirile inutile", a avertizat Ciucu.

Potrivit primarului, Apa Nova intră cu vidanjele să preia acumulările de apă pe străzi, pasaje rutiere şi în demisolurile blocurilor afectate.

"A intervenit în teren cu o flotă extinsă de 36 hidrocurăţitoare, 42 de autoutilitare, 28 de echipamente de pompare şi un efectiv de 212 specialişti. Primăriile de sector au intervenit prin ADP-uri şi prin operatorii de salubrizare să degajeze copaci căzuţi, să cureţe frunzele şi deşeurile care se adună la rigolă şi la gurile de scurgere. Reţelele electrice intervin să repună în funcţiune cablurile căzute. Poliţiile locale degajează traficul sau restricţionează circulaţia în zonele pe unde încă se acţionează. Administraţia Străzilor Bucureşti a acţionat în pasaje rutiere, pe străzile pe care le are în administrare (pomi rupţi, semafoare avariate), inclusiv cu alpinişti, iar ALPAB în parcuri şi cimitire, cu 71 de utilaje şi 275 de muncitori. STB (alături de ISU, Pompieri, Distribuţie Energie, Poliţie Locală şi ADP), a intervenit toată noaptea pentru remedierea avariilor la reţelele de contact ale tramvaielor şi troleibuzelor", arată Ciprian Ciucu.

Miercuri, de la ora 12.00, sunt restricţii de circulaţie pe Bd. Basarabia, între Str. Câmpia Libertăţii şi Grigorescu, din cauza degradării unei galerii de termoficare, în condiţiile în care, în urma ploilor abundente, structura galeriei s-a surpat pe o porţiune.

"Am dispus mobilizarea de urgenţă a operatorului reţelei de termoficare, a constructorului specializat şi a Brigăzii Rutiere. Începând cu ora 12:00, circulaţia rutieră pe sectorul afectat al Bulevardului Basarabia va fi restricţionată, pentru a permite desfăşurarea lucrărilor în siguranţă. Traficul va fi deviat pe Str. Câmpia Libertăţii. Durata lucrărilor va fi estimată abia după ce desfacem zona afectată şi vedem amploarea degradărilor", a informat primarul general.

Potrivit edilului, până la ora 8.00, în call center-ul Apa Nova au fost înregistrate 724 de apeluri, dintre care 660 au fost deja rezolvate. În paralel, au fost gestionate şi apelurile transmise de autorităţi, fiind înregistrate 115 sesizări privind acumulări de apă în diferite zone ale Capitalei, dintre care 95 rezolvate până la această oră.