Clasa milionarilor continuă să se extindă

Clasa milionarilor din lume a continuat să se extindă în 2025, iar Elveţia rămâne lider în privinţa numărului de milionari pe cap de locuitor, potrivit raportului UBS Global Wealth pe anul curent, citat de visualcapitalist.com.

Sursa menţionată prezintă ţările în care sunt cei mai mulţi milionari în raport cu populaţia adultă, oferind o imagine mai clară a densităţii bogăţiei decât a numărului absolut. Astfel, raportul oferă o perspectivă asupra gradului de răspândire a bogăţiei într-o anumită societate, distingând ţările cu o bunăstare generală de cele în care bogăţia este concentrată în rândul câtorva persoane. Datele, furnizate de Banca Mondială, includ populaţia în vârstă de cel puţin 15 ani şi arată numărul de milionari la 1.000 de adulţi - în esenţă, ponderea adulţilor cu o avere netă de peste 1 milion de dolari.

Potrivit sursei citate, Elveţia rămâne liderul incontestabil în ceea ce priveşte concentraţia de milionari în rândul primelor 25 de ţări cu cei mai mulţi milionari. Cu 145,6 milionari la 1.000 de adulţi, aproximativ unul din şapte adulţi elveţieni este milionar. Această dominaţie reflectă o combinaţie de rate ridicate de economisire, instituţii financiare solide, o monedă puternică şi moştenirea ţării drept centru bancar privat.

După Elveţia, următorul grup de ţări - Hong Kong (96,1 milionari la 1.000 de adulţi), Australia (85,2) şi Statele Unite (84,8) - ilustrează dinamici diferite ale bogăţiei. Densitatea mare de milionari din Hong Kong provine din sectoarele imobiliar şi financiar şi din populaţia relativ mai mică, în timp ce cifra Australiei reflectă proprietatea pe scară largă şi activele solide de pensii. SUA se clasează pe un loc fruntaş în mare parte datorită bogăţiei sale generale ridicate, fiind şi ţara cu cei mai mulţi milionari din lume în 2025.

Clasamentul continuă cu Olanda (82,9 milionari la 1.000 de adulţi), Danemarca (74,6), Norvegia (74,5), Singapore (62,1), Canada (59,9), Suedia (55,8). Locurile 11-20 arată astfel: Belgia (55), Franţa (50,6), Marea Britanie (45,8), Taiwan (37,3), Germania (37,2), Spania (28,3), Coreea de Sud (28,1), Italia (25,9), Japonia (24,9), Arabia Saudită (12,6).

• Unele economii majore - mult sub rivalii occidentali

La celălalt capăt al clasamentului, ţări precum India (0,8), Brazilia (2,5) şi Rusia (3,6) au cei mai puţini milionari pe cap de locuitor, respectiv mai puţin de patru la 1.000 de adulţi.

Potrivit datelor citate, chiar şi economii majore precum China (5,3) şi Arabia Saudită (12,6) rămân mult sub rivalii occidentali, în ciuda faptului că găzduiesc unele dintre populaţiile de persoane cu avere netă mare cu cea mai rapidă creştere din lume. Această disparitate evidenţiază concentrarea milionarilor în economiile dezvoltate, unde deţinerea de active, pieţele bursiere şi valorile locuinţelor au cunoscut o expansiune de-a lungul deceniilor.

În schimb, pieţele emergente încă se confruntă cu provocări structurale, cum sunt economiile mai reduse ale gospodăriilor şi sistemele financiare mai puţin mature, care limitează proporţia persoanelor ce depăşesc pragul de milionar.

• Care sunt ţările cu cea mai mare bogăţie pe cap de locuitor

Averea globală pe persoană a crescut cu 4,6% în 2024, iar Elveţia se menţine pe primul loc în această privinţă, cu o sumă medie per adult de 687.166 de dolari, conform raportului UBS Global Wealth 2025. După Elveţia, cele 14 ţări cu cea mai mare avere medie pe adult în 2025 sunt, conform UBS: Statele Unite (620.654 de dolari), Hong Kong (601.195 de dolari), Luxemburg (566.735 de dolari), Australia (516.640 de dolari), Danemarca (481.558 de dolari), Singapore (441.596 de dolari), Noua Zeelandă (393.773 de dolari), Olanda (370.697 de dolari), Norvegia (368.410 dolari), Canada (365.953 de dolari), Belgia (349.404 dolari), Marea Britanie (339.700 de dolari), Suedia (334.391 de dolari), Taiwan (312.075 de dolari).

La fel ca în anii precedenţi, multe dintre ţările din top sunt centre financiare mici, dar influente la nivel global, precum Hong Kong şi Luxemburg. O schimbare notabilă faţă de anul trecut este că SUA au urcat de pe locul al patrulea în 2024, cu o avere medie de 564.000 de dolari per adult, pe locul al doilea în 2025, cu aproape 621.000 de dolari.