Clasamentul WTA: Gabriela Ruse, urcare de 34 de locuri

Gabriela Ruse a urcat 34 de locuri în clasamentul WTA dat publicităţii luni şi este pe 71, cu 941 de puncte, după ce a ajuns până în semifinale la turneul de la Bad Hamburg, potrivit news.ro.

Sorana Cîrstea, 36 de ani, aflată în ultimul an de competiţii, se menţine pe locul 18 în clasamentul WTA, cu 2.415 puncte, în clasamentul dat publicităţii înaintea turneului de la Wimbledon.

În schimb, Jaqueline Cristian a urcat un loc şi este pe 37, cu 1.324 puncte.

Liderul clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka, cu 9.090 de puncte, iar pe 2 se menţine Elena Rîbakina, cu 8.143 puncte.

Poloneza Iga Swiatek este pe 3, cu 6.409 de puncte, în timp ce Jessica Pegula se menţine pe 4, cu 5.881.

Pe locul 5 se află rusoaica Mirra Andreeva, cu 5.635 puncte.