Claudiu Năsui: Limitarea retragerilor din Pilonul 2 la 25% este „o formă de expropriere lentă”

A.B.
Politică / 8 august, 13:56

Claudiu Năsui: Limitarea retragerilor din Pilonul 2 la 25% este „o formă de expropriere lentă”

Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că încalcă dreptul de proprietate prin propunerea de a limita la 25% suma ce poate fi retrasă din Pilonul 2 de pensii private, restul de 75% urmând să fie plătit eşalonat.

„E o încălcare a proprietăţii private şi a convenţiei care a stat la baza Pilonului 2”, afirmă Năsui, subliniind că românii sunt cei care „au doar de pierdut”. „Pierd un drept pe care îl aveau, pierd accesul la banii pe care i-au economisit, pierd oportunităţile şi opţiunile care le-ar fi fost deschise dacă îşi primeau banii.”

El atrage atenţia că pentru mulţi pensionari, banii din Pilonul 2 ar putea fi esenţiali pentru achitarea unor datorii cu dobânzi mai mari decât randamentul fondurilor: „S-ar putea la 65 de ani să aibă datorii cu dobânzi mai mari decât randamentul fondurilor din Pilonul 2. Motiv pentru care ar renta să-şi retragă banii şi să-şi ramburseze creditul mai mult decât să plătească dobânzi mari ca să-şi ţină banii în investiţii cu randament mic.”

Potrivit acestuia, administratorii fondurilor de pensii ar fi principalii câştigători: „Dacă românii nu îşi mai pot retrage decât 25% din bani, activele totale rămân mai mari, deci administratorii iau comisioane mai mari.” Mai mult, „presiunea să ofere condiţii mai bune pentru plata eşalonată sau renta viageră este mai mică. Pentru că românii nu mai au opţiunea pe masă de a-şi colecta banii puşi deoparte.”

Statul ar fi al doilea beneficiar, arată Năsui: „Fondurile de Pilon 2 investesc ~65% din bani în titluri de stat. Adică în loc ca statul să lase banii românilor să îi folosească sau investească cum cred ei de cuviinţă, îi obligă să îl finanţeze în continuare şi le expun 65% din bani la fix acelaşi risc ca şi Pilonul 1.”

„Cei mai loviţi ar fi tot cei mai săraci”, mai spune fostul ministru, explicând că persoanele cu venituri mari au alte economii şi investiţii, pe când „cei săraci [...] vor fi forţaţi să accepte plăţi mici şi un nivel de trai mai scăzut. Adică tocmai cei pe care acest Pilon 2 ar fi trebuit să îi ajute.”

„Legea asta nu este decât o formă de expropriere lentă şi mascată sub pretenţia că protejează sistemul şi pe beneficiari”, a conchis Claudiu Năsui.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 14:08)

    foame mare de bani la buget. trebuie bani de bonduri

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 08.08.2025, 14:35)

    Pilonii II și III ajung să semene tot mai mult cu pensiile obișnuite. Oamenii ieșeau mai bine dacă își gospodăreau singuri banii !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
