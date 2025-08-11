Claudiu Târziu critică cedarea exploatării minei de sare de la Valea Florilor către o companie ungară

Preşedintele Acţiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, acuză autorităţile că permit înstrăinarea unei resurse strategice, după ce o companie din Ungaria urmează să deschidă la Valea Florilor (judeţul Cluj) cea mai modernă mină de sare din Europa, cu o puritate de 99% şi exploatabilă timp de secole, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

„Acţiunea Conservatoare nu poate accepta ca resursele strategice ale României să fie cedate fără o minimă analiză publică şi fără o strategie pe termen lung în interes naţional. Este de neconceput ca, într-o perioadă în care ne plângem de lipsa veniturilor la buget, să cedăm unei companii străine exploatarea unei resurse pe care am fi putut-o administra în beneficiul românilor”, a declarat Târziu.

Acesta subliniază că, în timp ce Salina Praid - „odinioară un simbol al industriei româneşti” - este închisă, România „asistă pasiv la valorificarea de către alţii a ceea ce ar fi putut fi o comoară naţională”. Potrivit liderului AC, rezervele de sare de la Valea Florilor ar fi putut asigura necesarul intern, exportul pe pieţe strategice şi locuri de muncă bine plătite în ţară.

Deputatul AC Robert Alecu va solicita oficial autorităţilor să explice „prin ce raţionament şi în ce condiţii s-a ajuns la înstrăinarea unei asemenea resurse a statului român”, precum şi cine a luat decizia şi cu ce beneficii reale pentru România.