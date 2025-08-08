Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Climatul economic din Germania se îmbunătăţeşte în ciuda creşterii masive a insolvenţelor

Călin Rechea
Ziarul BURSA #Companii / 8 august

Călin Rechea

Barometrul KfW-Ifo din luna iulie 2025 arată o nouă îmbunătăţire uşoară climatului economic din Germania, mai ales la nivelul firmelor mici şi mijlocii. Indicele climatului de afaceri pentru IMM-uri a crescut cu 1,6 puncte, până la -12,4 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni, după o creştere de 0,7 puncte în luna precedentă. Pentru companiile mari s-a înregistrat o creştere de 1,3 puncte, până la -19,6 puncte, după o creştere de 0,1 puncte în luna anterioară (vezi graficul).

Climatul economic din Germania se îmbunătăţeşte în ciuda creşterii masive a insolvenţelor

Nivelul indicelui este interpretat prin raportarea la valoarea zero, care reprezintă "media pe termen lung neutră din punct de vedere economic", o medie determinată pentru perioada care începe în ianuarie 2005.

Indicele aşteptărilor IMM-urilor pentru următoarele şase luni a crescut cu 2,9 puncte, până la -9 puncte, în timp ce indicele situaţiei curente a crescut cu 0,2 puncte, până la -16,3 puncte. Avansul indicelui este pus pe seama investiţiilor din sectorul public.

Îmbunătăţirea climatului de afaceri pentru IMM-uri s-a observat pentru toate sectoarele majore, în condiţiile în care creşterile din servicii (1 punct), retail (1,6 puncte) şi construcţii (1,2 puncte) au fost determinate exclusiv de aşteptările pentru următoarele şase luni, pe fondul unei stagnări sau scăderi a indicilor situaţiei curente.

Cea mai mare creştere a fost pentru industria prelucrătoare, de 5,2 puncte, până la -15,6 puncte, pe fondul unei creşteri de 6,4 puncte a indicelui aşteptărilor, până la -1,8 puncte, cel mai ridicat nivel din martie 2022, şi a unei creşteri de 4,3 puncte a indicelui situaţiei curente, până la -30 de puncte.

O creştere semnificativă s-a observat şi în sectorul vânzărilor cu ridicata, unde indicele agregat a urcat cu 2,6 puncte, până la -18,6 puncte, în condiţiile unei creşteri de 4,2 puncte a indicelui situaţiei curente şi a unei creşteri de 1,1 puncte a indicelui aşteptărilor.

Îmbunătăţirea climatului de afaceri pentru companiile mari a fost determinată de creşterea cu 3,5 puncte a indicelui situaţiei curente, până la -29,7 puncte, pe fondul unei scăderi de 0,7 puncte a indicelui aşteptărilor pentru următoarele 6 luni, până la -10,2 puncte.

Barometrul pentru companiile mari din sectorul construcţiilor şi-a continuat creşterea şi a ajuns 4 puncte, de la 3,8 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele aşteptărilor a scăzut cu 1,6 puncte, până la un punct, iar indicele situaţiei curente a crescut cu 2,2 puncte, până la 5,9 puncte. Această dinamică este determinată de perspectiva noilor comenzi pentru construcţii publice şi de inginerie civilă, pe fondul aplicării noului program de stimulare fiscală a economiei.

Concluzia barometrului KfW-Ifo arată că redresarea economică se poate realiza, deoarece "noul guvern federal dispune de fondurile necesare pentru un stimulent fiscal masiv, care urmează să fie implementat foarte rapid, conform planului bugetar", iar "creşterea investiţiilor în infrastructura sectorului public şi a cheltuielilor pentru apărare ar trebui să aibă un efect pozitiv asupra economiei germane cel mai târziu în 2026".

Pe de altă parte, politica protecţionistă promovată de preşedintele american Donald Trump provoacă dificultăţi în continuare, însă "o analiză a tendinţei indicatorilor de încredere şi a producţiei industriale germane arată că, până în prezent, întreprinderile fac faţă destul de bine tarifelor".

Pe acest fond de optimism rezervat, institutul de studii economice IWH (Leibniz-Institut fur Wirtschaftsforschung Halle) a publicat recent datele privind evoluţia insolvenţelor pentru persoanele fizice şi juridice din Germania în prima jumătate a anului 2025.

Astfel, numărul insolvenţelor a fost de 1.420 în iunie 2025, după o creştere de 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi de 50% faţă de media lunii iunie din perioada 2016-2019, înainte de pandemia de coronavirus (vezi graficul 2).

Climatul economic din Germania se îmbunătăţeşte în ciuda creşterii masive a insolvenţelor

Analiza IWH arată că 15.739 de locuri de muncă au fost afectate în urma insolvenţelor, un nivel cu 68% mai mare decât în iunie 2024 şi cu circa 43% peste media lunii iunie din anii 2016 - 2019.

Numărul insolvenţelor a fost de 4.524 în T2 2025, cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, după o creştere cu circa 7% faţă de trimestrul precedent.

Raportul IWH subliniază că "numărul insolvenţelor a fost chiar mai mare decât în urma marii crize economice şi financiare din 2009" şi mai arată că numărul insolvenţelor a crescut cu 62% în al doilea trimestru al anului 2025 faţă de T1 2020, înainte de pandemie, iar la nivelul landurilor federale creşteri majore s-au înregistrat în regiuni puternice din punct de vedere economic, precum Bavaria (+80%), Hessa (+79%) şi Baden-Wurttemberg (+76%).

Steffen Muller, director în cadrul IWH, a precizat că numărul ridicat al insolvenţelor poate fi atribuit doar parţial problemelor macroeconomice actuale, deoarece "timp de mulţi ani, dobânzile extrem de scăzute au împiedicat insolvenţele, iar în timpul pandemiei, măsurile guvernamentale de sprijin au permis rămânerea pe piaţă a unor întreprinderi care erau deja în dificultate".

Creşterea dobânzilor şi eliminarea programelor de susţinere au condus la tendinţa susţină de creştere a numărului insolvenţelor începând din a doua jumătate a anului 2022, însă această evoluţie este privită de directorul de la IWH ca o ajustare dureroasă, dar necesară a pieţei, care poate contribui la ajustări structurale necesare creării spaţiului pentru noi întreprinderi viabile.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

08 august

Citeşte Ziarul BURSA din 08 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

08 august
Ediţia din 08.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

07 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0736
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3461
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8110
Gram de aur (XAU)Gram de aur471.9649

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb