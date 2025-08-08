Climatul economic din Germania se îmbunătăţeşte în ciuda creşterii masive a insolvenţelor

Barometrul KfW-Ifo din luna iulie 2025 arată o nouă îmbunătăţire uşoară climatului economic din Germania, mai ales la nivelul firmelor mici şi mijlocii. Indicele climatului de afaceri pentru IMM-uri a crescut cu 1,6 puncte, până la -12,4 puncte, cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni, după o creştere de 0,7 puncte în luna precedentă. Pentru companiile mari s-a înregistrat o creştere de 1,3 puncte, până la -19,6 puncte, după o creştere de 0,1 puncte în luna anterioară (vezi graficul).

Nivelul indicelui este interpretat prin raportarea la valoarea zero, care reprezintă "media pe termen lung neutră din punct de vedere economic", o medie determinată pentru perioada care începe în ianuarie 2005.

Indicele aşteptărilor IMM-urilor pentru următoarele şase luni a crescut cu 2,9 puncte, până la -9 puncte, în timp ce indicele situaţiei curente a crescut cu 0,2 puncte, până la -16,3 puncte. Avansul indicelui este pus pe seama investiţiilor din sectorul public.

Îmbunătăţirea climatului de afaceri pentru IMM-uri s-a observat pentru toate sectoarele majore, în condiţiile în care creşterile din servicii (1 punct), retail (1,6 puncte) şi construcţii (1,2 puncte) au fost determinate exclusiv de aşteptările pentru următoarele şase luni, pe fondul unei stagnări sau scăderi a indicilor situaţiei curente.

Cea mai mare creştere a fost pentru industria prelucrătoare, de 5,2 puncte, până la -15,6 puncte, pe fondul unei creşteri de 6,4 puncte a indicelui aşteptărilor, până la -1,8 puncte, cel mai ridicat nivel din martie 2022, şi a unei creşteri de 4,3 puncte a indicelui situaţiei curente, până la -30 de puncte.

O creştere semnificativă s-a observat şi în sectorul vânzărilor cu ridicata, unde indicele agregat a urcat cu 2,6 puncte, până la -18,6 puncte, în condiţiile unei creşteri de 4,2 puncte a indicelui situaţiei curente şi a unei creşteri de 1,1 puncte a indicelui aşteptărilor.

Îmbunătăţirea climatului de afaceri pentru companiile mari a fost determinată de creşterea cu 3,5 puncte a indicelui situaţiei curente, până la -29,7 puncte, pe fondul unei scăderi de 0,7 puncte a indicelui aşteptărilor pentru următoarele 6 luni, până la -10,2 puncte.

Barometrul pentru companiile mari din sectorul construcţiilor şi-a continuat creşterea şi a ajuns 4 puncte, de la 3,8 puncte în luna precedentă, în condiţiile în care indicele aşteptărilor a scăzut cu 1,6 puncte, până la un punct, iar indicele situaţiei curente a crescut cu 2,2 puncte, până la 5,9 puncte. Această dinamică este determinată de perspectiva noilor comenzi pentru construcţii publice şi de inginerie civilă, pe fondul aplicării noului program de stimulare fiscală a economiei.

Concluzia barometrului KfW-Ifo arată că redresarea economică se poate realiza, deoarece "noul guvern federal dispune de fondurile necesare pentru un stimulent fiscal masiv, care urmează să fie implementat foarte rapid, conform planului bugetar", iar "creşterea investiţiilor în infrastructura sectorului public şi a cheltuielilor pentru apărare ar trebui să aibă un efect pozitiv asupra economiei germane cel mai târziu în 2026".

Pe de altă parte, politica protecţionistă promovată de preşedintele american Donald Trump provoacă dificultăţi în continuare, însă "o analiză a tendinţei indicatorilor de încredere şi a producţiei industriale germane arată că, până în prezent, întreprinderile fac faţă destul de bine tarifelor".

Pe acest fond de optimism rezervat, institutul de studii economice IWH (Leibniz-Institut fur Wirtschaftsforschung Halle) a publicat recent datele privind evoluţia insolvenţelor pentru persoanele fizice şi juridice din Germania în prima jumătate a anului 2025.

Astfel, numărul insolvenţelor a fost de 1.420 în iunie 2025, după o creştere de 23% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut şi de 50% faţă de media lunii iunie din perioada 2016-2019, înainte de pandemia de coronavirus (vezi graficul 2).

Analiza IWH arată că 15.739 de locuri de muncă au fost afectate în urma insolvenţelor, un nivel cu 68% mai mare decât în iunie 2024 şi cu circa 43% peste media lunii iunie din anii 2016 - 2019.

Numărul insolvenţelor a fost de 4.524 în T2 2025, cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani, după o creştere cu circa 7% faţă de trimestrul precedent.

Raportul IWH subliniază că "numărul insolvenţelor a fost chiar mai mare decât în urma marii crize economice şi financiare din 2009" şi mai arată că numărul insolvenţelor a crescut cu 62% în al doilea trimestru al anului 2025 faţă de T1 2020, înainte de pandemie, iar la nivelul landurilor federale creşteri majore s-au înregistrat în regiuni puternice din punct de vedere economic, precum Bavaria (+80%), Hessa (+79%) şi Baden-Wurttemberg (+76%).

Steffen Muller, director în cadrul IWH, a precizat că numărul ridicat al insolvenţelor poate fi atribuit doar parţial problemelor macroeconomice actuale, deoarece "timp de mulţi ani, dobânzile extrem de scăzute au împiedicat insolvenţele, iar în timpul pandemiei, măsurile guvernamentale de sprijin au permis rămânerea pe piaţă a unor întreprinderi care erau deja în dificultate".

Creşterea dobânzilor şi eliminarea programelor de susţinere au condus la tendinţa susţină de creştere a numărului insolvenţelor începând din a doua jumătate a anului 2022, însă această evoluţie este privită de directorul de la IWH ca o ajustare dureroasă, dar necesară a pieţei, care poate contribui la ajustări structurale necesare creării spaţiului pentru noi întreprinderi viabile.