CNBC: Blocada Strâmtorii Ormuz şi expirarea derogării pentru petrolul rusesc apasă asupra aprovizionării Indiei

P.C.
Internaţional / 15 aprilie, 16:20

Blocada impusă de Statele Unite în Strâmtoarea Ormuz amplifică presiunea asupra aprovizionării energetice a Indiei exact în momentul în care a expirat derogarea americană care permitea achiziţiile de petrol rusesc, relatează CNBC.

Luni, Statele Unite au început să blocheze navele care intră sau ies din porturile iraniene prin Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru petrol din lume, într-o încercare de a pune presiune asupra Teheranului după eşecul negocierilor de pace, notează CNBC.

Potrivit CNBC, analiştii spun că măsura loveşte direct New Delhi, care tocmai importase primul transport de petrol iranian din ultimii şapte ani, în încercarea de a-şi securiza necesarul energetic în contextul războiului cu Iranul.

Situaţia s-a complicat şi mai mult după expirarea, la 11 aprilie, a derogării americane care permitea unor state să cumpere petrol rusesc, eliminând astfel o altă sursă importantă de aprovizionare într-o piaţă globală deja tensionată, arată CNBC.

Mukesh Sahdev, analist-şef pentru petrol la XAnalysts, a declarat pentru CNBC că India se confruntă cu o presiune tot mai mare asupra aprovizionării, „odată cu pierderea petrolului iranian şi cu imposibilitatea de a obţine petrol rusesc”.

India importă peste 85% din necesarul său de petrol, adică aproximativ 5,5 milioane de barili pe zi, şi este al treilea mare importator mondial, potrivit CNBC.

Conform CNBC, Sahdev estimează că India a pierdut deja aproximativ 3 milioane de barili pe zi de petrol care tranzitau anterior Strâmtoarea Ormuz, iar acest lucru obligă rafinăriile indiene să caute rapid surse alternative, în special din Rusia.

Dacă perturbările continuă, India se află într-o poziţie mult mai fragilă decât alte mari economii. Spre deosebire de China, care dispune de rezerve suficiente pentru aproximativ 300 de zile, India are stocuri de circa 160 de milioane de barili, echivalentul unui tampon de aproximativ 30 de zile în cazul unor şocuri prelungite de aprovizionare, notează CNBC.

Deşi nu există încă penurii la benzinării, efectele conflictului din Orientul Mijlociu sunt deja vizibile în indicatorii economici, relatează CNBC.

Indicele PMI preliminar publicat de HSBC arată că activitatea din sectorul privat al Indiei a încetinit în martie până la cel mai scăzut nivel din octombrie 2022, pe fondul cererii interne mai slabe, potrivit CNBC.

Companiile intervievate au invocat conflictul din Orientul Mijlociu, instabilitatea pieţelor şi presiunile inflaţioniste în creştere drept factori care afectează activitatea economică, arată CNBC.

La câteva zile după publicarea acestor date, Ministerul de Finanţe al Indiei a avertizat că prognoza de creştere economică de 7,0%-7,4% pentru anul fiscal care se încheie în martie 2027 se confruntă cu riscuri „considerabile de scădere” din cauza costurilor mai mari la energie şi a perturbărilor din lanţurile de aprovizionare legate de războiul cu Iranul, notează CNBC.

CNBC subliniază că această criză scoate în evidenţă şi dificultatea Indiei de a-şi echilibra interesele economice şi energetice cu aşteptările strategice ale Statelor Unite.

New Delhi a promovat mult timp ideea de „autonomie strategică”, mai ales în domeniul securităţii energetice, însă acţiunile recente ale Washingtonului îi restrâng tot mai mult spaţiul de manevră, spun analiştii citaţi de CNBC.

Anul trecut, Statele Unite au impus un tarif suplimentar de 25% asupra exporturilor indiene şi au acuzat India că finanţează indirect războiul Rusiei din Ucraina prin importurile de petrol rusesc la preţ redus, aminteşte CNBC.

În încercarea de a ajunge la un acord comercial cu Washingtonul, India a redus ulterior importurile de petrol rusesc şi a crescut achiziţiile din Orientul Mijlociu, relatează CNBC.

Strategia s-a prăbuşit însă după izbucnirea războiului din regiune, care a perturbat livrările din Orientul Mijlociu şi a împins India să revină la petrolul rusesc, în contextul creşterii preţurilor şi al unei pieţe globale tensionate, arată CNBC.

Potrivit CNBC, situaţia s-a complicat din nou în această lună, când derogarea americană pentru importurile de petrol rusesc a expirat.

„Îmi pare rău pentru guvernul indian”, a spus Samir Kapadia, director la firma de consultanţă Vogel Group, într-o intervenţie la CNBC.

El a adăugat că factorii de decizie de la New Delhi sunt puşi frecvent în situaţia de a primi indicaţii de la Washington privind dacă pot sau nu să cumpere energie din Rusia sau Iran. „India se află acum într-un echilibru fragil, încercând să gestioneze aşteptările Statelor Unite. Nu există o ieşire uşoară”, a spus Kapadia, notează CNBC.

Datele Rystad Energy arată că India a cumpărat în martie aproximativ 1,5 milioane de barili pe zi de petrol rusesc, după ce Statele Unite au acordat o derogare temporară de 30 de zile care permitea reluarea acestor achiziţii, potrivit CNBC.

Ulterior, Washingtonul a autorizat temporar cumpărarea petrolului rusesc aflat deja pe mare, pentru a stabiliza pieţele energetice, suspendând sancţiunile impuse după invazia Rusiei în Ucraina, relatează CNBC.

Această autorizaţie a expirat însă pe 11 aprilie, iar analiştii avertizează că situaţia ar putea duce la creşterea preţurilor petrolului şi chiar la o prelungire a derogării de către Washington pentru a calma pieţele, arată CNBC.

„Piaţa este deja tensionată, iar India se aşteaptă ca această derogare să fie extinsă”, a spus Pankaj Srivastava, vicepreşedinte senior la Rystad Energy, pentru CNBC.

Pentru moment, autorităţile indiene încearcă să minimizeze riscurile imediate. Ministerul Petrolului şi Gazelor Naturale a declarat luni că „toate rafinăriile funcţionează la capacitate ridicată, iar stocurile de petrol sunt adecvate”, potrivit CNBC.

Curs valutar BNR

15 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0914
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3224
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5284
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8576
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.3095

adb