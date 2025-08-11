CNBC: Inteligenţa artificială generativă pregăteşte o revoluţie în plăţile online şi comerţul electronic

Comerţul online se apropie de o schimbare majoră, pe măsură ce inteligenţa artificială generativă (Gen AI) începe să integreze direct procesul de cumpărare în platformele de conversaţie, eliminând paşii tradiţionali ai checkout-ului, relatează CNBC.

Dacă în prezent utilizatorii trebuie să acceseze site-urile comercianţilor pentru a finaliza achiziţiile, proiecte aflate în dezvoltare, precum colaborările dintre ChatGPT şi Shopify, ar putea permite finalizarea plăţii direct în fereastra de chat, comercianţii urmând să plătească un comision către platformele AI.

Perplexity AI a lansat deja un astfel de sistem împreună cu PayPal, permiţând achiziţii instant în conversaţie, cu procesare, livrare şi facturare gestionate automat.

Experţii spun că eliminarea etapelor intermediare va accelera decizia de cumpărare şi va creşte conversiile, însă schimbarea ar putea afecta ecosistemul actual al plăţilor, punând presiune pe actori precum Apple Pay, Venmo sau platformele bancare.

Specialiştii IBM şi eBay consideră că viitorul cumpărăturilor online va fi dominat de asistenţi virtuali capabili să recomande produse, să proceseze plata şi să finalizeze comanda fără ca utilizatorul să părăsească interfaţa AI.

Această mutare schimbă paradigma: nu mai contează doar cine finalizează vânzarea, ci cine controlează etapa de pre-vânzare şi captează atenţia consumatorului.

O analiză a CEO-ului Spryker, Alex Graf, arată că această transformare poate ameninţa platforme consacrate precum Amazon sau Etsy, deoarece utilizatorii vor începe tot mai mult căutările direct în aplicaţii AI, unde decizia şi cumpărarea se comprimă în câteva secunde.

În noul model, adevărata valoare nu va veni doar din tranzacţii, ci din monetizarea atenţiei şi intenţiei de cumpărare, prin reclame, plasamente plătite şi recomandări personalizate.