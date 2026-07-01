CNBC: Restricţiile din Statele Unite ajută China în competiţia pentru inteligenţa artificială

Măsurile de control impuse de administraţia de la Washington asupra modelelor avansate de inteligenţă artificială încetinesc ritmul inovaţiei din Statele Unite şi oferă companiilor din China posibilitatea reducerii decalajului tehnologic, notează o analiză CNBC.

Guvernul american solicită dezvoltatorilor limitarea accesului public la versiunile de ultimă generaţie din motive de securitate naţională, informează aceeaşi sursă.

Anthropic livrează doar parţial modelul Mythos 5 către un grup restrâns de entităţi, în timp ce versiunea Fable 5 rămâne indisponibilă publicului larg, transmite sursa citată.

De asemenea, OpenAI amână lansarea completă a versiunii GPT-5.6 din cauza solicitărilor oficiale pentru evaluarea suplimentară a riscurilor, conform CNBC.

Autorităţile americane previn astfel utilizarea tehnologiei în atacuri cibernetice sau în aplicaţii militare, transmite CNBC.

Totuşi, întârzierile avantajează competitorii chinezi prin lansările succesive de produse performante, informează sursa citată.

Compania chineză Zhipu prezintă modelul GLM 5.2, ale cărui performanţe se apropie de cele ale sistemelor americane în testele de securitate şi programare, notează CNBC.

Produsul asiatic concurează de la egal la egal cu cele mai bune variante publice din Statele Unite, declară investitorul american Marc Andreessen, potrivit sursei menţionate.

Versiunea GLM 5.2 atinge nivelul tehnic necesar pentru mediul de afaceri, însă costul de utilizare scade de aproximativ patru ori comparativ cu ofertele rivale, potrivit analiştilor de la Jefferies.

Diferenţa de preţ determină tot mai multe entităţi private să testeze sau să adopte soluţiile din China, informează CNBC.

Startupul Lindy mută întreaga infrastructură digitală către platforma DeepSeek pentru reducerea semnificativă a cheltuielilor, declară directorul Flo Crivello, conform analizei.

Companii mari precum Shopify, Airbnb şi Coinbase folosesc deja variantele open-weight Qwen 3, GLM 5.2 şi Kimi 2.7 în aplicaţii comerciale, transmite aceeaşi sursă.

Sistemele cu parametri publicaţi se descarcă şi se instalează direct pe infrastructura proprie a clienţilor, fără dependenţă de serviciile cloud, notează CNBC.

Acest sistem facilitează răspândirea tehnologiei la nivel global şi reduce eficienţa barierelor americane, informează sursa citată.

Modelele devin destul de puternice pentru automatizarea etapelor din atacurile informatice, avertizează experţii în securitate cibernetică.

Tehnologia se află la distanţă de doar câteva luni de momentul executării integrale a unor operaţiuni complexe de hacking, declară directorul companiei Silverfort, Hed Kovetz, potrivit CNBC.