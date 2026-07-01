CNN: Iran şi Qatar discută despre activele îngheţate

Discuţiile diplomatice de miercuri dintre delegaţiile din Iran şi Qatar vizează punerea în aplicare a acordului încheiat cu Statele Unite şi gestionarea activelor financiare blocate, transmite CNN.

Agenda reuniunii de la Doha include deblocarea fondurilor restricţionate ale Teheranului, informează aceeaşi sursă.

Reprezentanţii statului iranian nu au în plan nicio întrevedere directă cu delegaţia americană în perioada următoare, potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe din Iran, Esmaeil Baghaei. Dialogul din capitala qatareză se concentrează pe prevederile memorandumului de înţelegere bilateral, notează sursa citată.

Emisarul american Steve Witkoff şi Jared Kushner se află la Doha pentru discuţii separate cu mediatorii din Qatar, transmite CNN.

O întâlnire cu oficialii de la Teheran este exclusă în acest moment, informează aceeaşi sursă.

„Suma de 6 miliarde de dolari din fondurile îngheţate ale Iranului nu a fost transferată încă la Teheran”, declară purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe din Qatar, Majed al-Ansari, conform sursei menţionate. Tranzacţia depinde direct de evoluţia viitoare a negocierilor diplomatice, transmite CNN.