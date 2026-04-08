CNN: Iranul şi Omanul vor percepe taxe pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz

Iranul şi Omanul analizează introducerea unor taxe de tranzit pentru navele care traversează Strâmtoarea Ormuz pe durata armistiţiului de două săptămâni, potrivit agenţiei semi-oficiale iraniene Tasnim, citată de CNN.

Sumele colectate ar urma să fie direcţionate către eforturile de reconstrucţie, conform aceleiaşi surse.

Ruta maritimă a fost, în practică, blocată încă de la debutul conflictului, iar datele de monitorizare arată că doar aproximativ 5% din volumul obişnuit de transport mai tranzitează zona. Totuşi, unele petroliere au reuşit să treacă, inclusiv în urma unor negocieri purtate de Pakistan şi India cu autorităţile iraniene pentru garantarea accesului navelor sub pavilion propriu.

Potrivit informaţiilor apărute, Iranul ar solicita până la 2 milioane de dolari pentru fiecare navă care traversează strâmtoarea, însă nu este clar în ce măsură operatorii maritimi au acceptat sau plătit aceste tarife.

Pe fondul anunţului privind armistiţiul condiţionat dintre Statele Unite şi Iran, care include redeschiderea Strâmtorii Ormuz, pieţele energetice au reacţionat rapid. Preţurile petrolului au înregistrat scăderi semnificative, în timp ce bursele au consemnat creşteri.

Astfel, cotaţia petrolului Brent a coborât cu aproximativ 15,9%, până la 92,30 dolari pe baril, iar petrolul tranzacţionat pe piaţa americană s-a ieftinit cu aproape 16,5%, ajungând la 93,80 dolari pe baril.

Chiar şi în aceste condiţii, nivelurile rămân peste cele de dinaintea izbucnirii conflictului, din 28 februarie, când preţul petrolului se situa în jurul valorii de 70 de dolari pe baril.

Costurile energetice au crescut semnificativ în ultimele săptămâni, pe fondul perturbării fluxurilor de petrol şi gaze din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a ameninţat cu atacuri asupra navelor care ar încerca să tranziteze strâmtoarea, ca reacţie la loviturile aeriene lansate de SUA şi Israel.

În paralel, bursele din regiunea Asia-Pacific au deschis în creştere. Indicele japonez Nikkei 225 a avansat cu 4,5%, iar indicele australian ASX 200 a înregistrat un plus de peste 2,5% în primele ore de tranzacţionare.