CNN: Israelul ordonă evacuarea părţii de sud a Beirutului

În ultima oră, Forţele de Apărare ale Israelului (IDF) au emis un ordin amplu de evacuare pentru mai multe cartiere din sudul Beirutului, Liban, inclusiv pentru unele zone care nu fuseseră vizate anterior, potrivit CNN.

Astfel de avertismente au fost, în multe cazuri, urmate de lovituri israeliene.

Anunţul vine după ce Israelul a efectuat, miercuri, cele mai ample atacuri asupra ţării de la începutul războiului, în urma cărora cel puţin 182 de persoane au fost ucise, iar alte 890 au fost rănite.

Israelul susţine că armistiţiul de două săptămâni cu Iranul nu include conflictul său cu Hezbollah, afirmaţie contestată de Teheran şi de mediatorul-cheie Pakistan.