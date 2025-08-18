CNN: Piaţa globală a petrolului arată ”supraîncărcată”

Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) avertizează că oferta de petrol va creşte mult mai rapid decât cererea în 2025 şi 2026, pe măsură ce OPEC+ îşi relaxează reducerile de producţie şi livrările din afara cartelului vor fi tot mai mari, relatează CNN.

În raportul lunar al IEA estimează o creştere a ofertei globale cu 2,5 milioane barili/zi în 2025 - peste nivelul prognozat anterior - şi cu încă 1,9 milioane bpd anul viitor, conform sursei.

În schimb, cererea va urca cu doar 680.000 bpd în 2025 şi 700.000 bpd în 2026, ambele cifre fiind revizuite în scădere.

”Ultimele date arată o cerere slabă în marile economii şi, cu încrederea consumatorilor încă scăzută, o revenire puternică pare departe”, notează agenţia.

Diferenţa dintre oferta în creştere şi cererea modestă ar putea duce la un surplus de aproape 3 milioane bpd anul viitor, în timp ce preţul Brent a coborât sub 66 dolari pe baril după publicarea raportului.

Potrivit IEA, producţia suplimentară vine atât din partea OPEC+, cât şi a producătorilor non-OPEC precum SUA, Canada, Brazilia şi Guyana. Totuşi, sancţiunile suplimentare impuse Rusiei şi Iranului ar putea reduce exporturile celor doi mari producători.

În pofida revizuirii în jos a cererii, IEA se aşteaptă ca rafinăriile mondiale să atingă un nou record istoric de 85,6 milioane bpd în august, susţinute de date mai bune decât aşteptările în statele OECD şi în China.