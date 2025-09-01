CNN: Trump domină din umbră summitul SCO din China

Summitul Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (SCO), programat la Tianjin în acest weekend, îi reuneşte pe liderii Chinei, Rusiei şi Indiei, dar absenţa preşedintelui american Donald Trump nu scoate Statele Unite din discuţie, transmite CNN, de la care transmitem cele ce urmează.

„Pentru acest summit, SUA poate că nu este la masă, dar este mereu prezentă”, a declarat Yun Sun, director al programului pentru China de la Stimson Center.

Politica comercială dură a lui Trump, concretizată recent într-un tarif de 50% pentru mărfurile indiene, influenţează direct agenda reuniunii. Premierul indian Narendra Modi a sosit la Tianjin la câteva zile după această decizie, pe care Washingtonul o justifică prin achiziţiile de petrol rusesc ale Indiei. În aceste condiţii, analiştii apreciază că liderul indian îşi recalibrează relaţia cu Beijingul.

Summitul marchează şi o nouă etapă în parteneriatul ruso-chinez. Preşedintele rus Vladimir Putin participă la eveniment şi urmează să fie prezent, alături de Xi Jinping şi Kim Jong Un, la parada militară programată la Beijing pe 3 septembrie. Legăturile economice şi de securitate dintre Moscova şi Beijing s-au adâncit, în pofida presiunii occidentale legate de războiul din Ucraina, conform sursei citate.

Atât China, cât şi Rusia contestă ordinea mondială dominată de Statele Unite. Politica „America First” a lui Trump, retragerile din organizaţii internaţionale şi războaiele comerciale oferă Beijingului prilejul de a se prezenta ca alternativă stabilă.

„China foloseşte acest moment pentru a demonstra vecinilor că este un lider previzibil şi de încredere”, afirmă Yun Sun.