Coaliţia a ajuns la un acord privind reforma administraţiei, după trei luni de negocieri

După aproape trei luni de blocaje, liderii coaliţiei de guvernare au ajuns marţi la un acord de principiu privind reforma administraţiei publice, potrivit HotNews.ro. În urma şedinţei care a durat aproximativ două ore, s-a decis aplicarea unei reduceri de 10% atât în administraţia locală, cât şi în cea centrală.

La nivel local, primăriile şi consiliile judeţene vor trebui să elimine în total 13.000 de posturi ocupate, în timp ce, la centru, fiecare instituţie va putea alege între concedieri şi reduceri de cheltuieli. Aproximativ 700 de unităţi administrativ-teritoriale, în special comunele mici, vor avea posibilitatea de a opta pentru reducerea cheltuielilor în locul posturilor, soluţie susţinută de PSD.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, urmează să prezinte săptămâna viitoare proiectele legislative care vor transpune acordul în măsuri concrete, iar cel mai probabil reforma va fi adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.

Subiectul pensiilor magistraţilor, care trebuie reformat până la 28 noiembrie conform termenului impus de Comisia Europeană, nu a fost discutat în şedinţa de marţi. România riscă să piardă 231 de milioane de euro din fondurile PNRR dacă jalonul nu este îndeplinit la timp.

În cadrul aceleiaşi reuniuni, liderii coaliţiei au convenit şi asupra reducerii cu 10% a numărului de parlamentari, începând cu 2028, stabilind totodată ca în fiecare judeţ să existe minimum patru deputaţi şi doi senatori. De asemenea, s-a decis majorarea valorii bonurilor de masă la 45 de lei, în loc de 50 cât fusese propus iniţial.

În privinţa salariului minim, discuţiile au rămas tensionate. Premierul Ilie Bolojan a susţinut că acesta va fi menţinut la nivelul actual, în timp ce social-democraţii au avertizat că o asemenea decizie ar putea duce la declanşarea unei proceduri de infringement, întrucât România s-a angajat la o creştere graduală a salariului minim în acord cu reglementările europene.

Decizia finală privind pachetul de reforme administrative este aşteptată săptămâna viitoare, după prezentarea detaliilor tehnice de către Ministerul Dezvoltării.