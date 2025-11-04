Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Coaliţia a ajuns la un acord privind reforma administraţiei, după trei luni de negocieri

A.B.
Politică / 4 noiembrie, 19:25

Coaliţia a ajuns la un acord privind reforma administraţiei, după trei luni de negocieri

După aproape trei luni de blocaje, liderii coaliţiei de guvernare au ajuns marţi la un acord de principiu privind reforma administraţiei publice, potrivit HotNews.ro. În urma şedinţei care a durat aproximativ două ore, s-a decis aplicarea unei reduceri de 10% atât în administraţia locală, cât şi în cea centrală.

La nivel local, primăriile şi consiliile judeţene vor trebui să elimine în total 13.000 de posturi ocupate, în timp ce, la centru, fiecare instituţie va putea alege între concedieri şi reduceri de cheltuieli. Aproximativ 700 de unităţi administrativ-teritoriale, în special comunele mici, vor avea posibilitatea de a opta pentru reducerea cheltuielilor în locul posturilor, soluţie susţinută de PSD.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, urmează să prezinte săptămâna viitoare proiectele legislative care vor transpune acordul în măsuri concrete, iar cel mai probabil reforma va fi adoptată prin angajarea răspunderii Guvernului în Parlament.

Subiectul pensiilor magistraţilor, care trebuie reformat până la 28 noiembrie conform termenului impus de Comisia Europeană, nu a fost discutat în şedinţa de marţi. România riscă să piardă 231 de milioane de euro din fondurile PNRR dacă jalonul nu este îndeplinit la timp.

În cadrul aceleiaşi reuniuni, liderii coaliţiei au convenit şi asupra reducerii cu 10% a numărului de parlamentari, începând cu 2028, stabilind totodată ca în fiecare judeţ să existe minimum patru deputaţi şi doi senatori. De asemenea, s-a decis majorarea valorii bonurilor de masă la 45 de lei, în loc de 50 cât fusese propus iniţial.

În privinţa salariului minim, discuţiile au rămas tensionate. Premierul Ilie Bolojan a susţinut că acesta va fi menţinut la nivelul actual, în timp ce social-democraţii au avertizat că o asemenea decizie ar putea duce la declanşarea unei proceduri de infringement, întrucât România s-a angajat la o creştere graduală a salariului minim în acord cu reglementările europene.

Decizia finală privind pachetul de reforme administrative este aşteptată săptămâna viitoare, după prezentarea detaliilor tehnice de către Ministerul Dezvoltării.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 20:06)

    Offf....greu cu psd-ul disperat să-și ajute corupții din primărie ,administrație...

    De unde ,cum avem atâția milionari în euro ?! 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 20:27)

    Frecție la picior de lemn,lasă că la anul îl tăiem și pe cel bun!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0865
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4685
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7811
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2841

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
sustenlandia.com
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb