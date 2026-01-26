Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Coaliţie: Nazare va susţine la Bruxelles un deficit de 6,2% pentru 2026

O.S.
Politică / 26 ianuarie, 20:58

Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va merge miercuri la Bruxelles pentru discuţii privind bugetul şi va susţine un deficit de 6,2% din PIB pentru 2026, conform deciziei luate în cadrul şedinţei coaliţiei de guvernare, conform Agerpres.

De asemenea, liderii coaliţiei au convenit ca Guvernul să îşi angajeze răspunderea simultan pentru pachetul de măsuri din domeniul administraţiei şi pentru cel de relansare economică, ca proiecte distincte, în cadrul unei şedinţe a Parlamentului, potrivit Agerpres.

Potrivit surselor citate, premierul Bolojan şi reprezentanţii PNL, alături de cei ai USR, au încercat să separe asumarea pentru pachetul pe administraţie de cea privind relansarea economică, însă PSD şi UDMR au respins această idee şi au susţinut că ambele asumări trebuie să aibă loc concomitent, aşa cum s-a stabilit încă de acum cinci luni, a relatat Agerpres.

Cu atât mai mult cu cât „toate partidele sunt de acord în principiu cu măsurile din pachetul de relansare economică, iar impactul total al acestora (incluzând propunerile PSD şi ale celorlalte formaţiuni) este de doar 0,12% din PIB”, subliniază Agerpres.

