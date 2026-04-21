Codruţa-Maria Corcheş (POT): Eliminarea bustului lui Octavian Goga din Iaşi, un „precedent periculos”

Codruţa-Maria Corcheş, deputat POT, critică decizia de eliminare a bustului lui Octavian Goga din Iaşi, pe care o consideră un demers cu implicaţii asupra memoriei culturale, solicitând o dezbatere mai amplă asupra modului în care sunt aplicate prevederile legale în acest domeniu, potrivit unei declaraţii publicate pe site-ul oficial al Camerei Deputaţilor.

„Decizia de a elimina bustul poetului Octavian Goga din municipiul laşi, în urma presiunilor formulate de Asociaţia pentru Prevenirea si Combaterea Antisemitismului şi Legionarismului din Arad, motivate de noile prevederi din aşa-numita lege Vexler, reprezintă un act grav, care depăşeşte cadrul unei simple aplicări administrative a legii şi intră în zona unei rescrieri selective şi periculoase a memoriei naţionale.

Sub pretextul conformării la legislaţia privind combaterea antisemitismului, asistăm la o tendinţă îngrijorătoare de eliminare din spaţiul public a unor personalităţi fundamentale ale culturii române, fără o dezbatere reală si fără respect pentru complexitatea istoriei.

Este inacceptabil ca decizii cu impact major asupra patrimoniului cultural si identităţii naţionale să fie luate exclusiv în urma presiunii unei singure entităţi. România este un stat democratic, nu un spaţiu în care memoria colectivă este dictată unilateral.

Octavian Goga nu poate fi redus la o singură dimensiune a biografiei sale. A fost un reper major al literaturii române, un poet studiat în scoli, o voce care a contribuit decisiv la definirea identităţii culturale naţionale. Eliminarea simbolurilor care îl reprezintă din spaţiul public, fără contextualizare si fără dialog, echivalează cu o formă de „epurare culturală".

Cultura trebuie apărată, iar marii poeţi ai României trebuie să rămână veşnic în amintirea şi istoria acestei ţări.

România are nevoie de o memorie vie, nu de impunerea unei amnezii selective. Istoria nu se şterge. Istoria se înţelege.”