Cointelegraph: Fost economist-şef al FMI recunoaşte că s-a înşelat în privinţa Bitcoin

Economistul de la Harvard Kenneth Rogoff, care a prezis la un moment dat că Bitcoin are şanse mai mari să scadă la 100 de dolari decât să urce la 100.000, a recunoscut că multe s-au schimbat de la declaraţiile sale de acum şapte ani, deşi se pare că încă nu şi-a schimbat opinia faţă de criptomonedă, scrie Cointelegraph.

Rogoff, care a fost economist-şef al Fondului Monetar Internaţional (FMI), a scris pe o reţea de socializare: ”Acum aproape un deceniu, eu eram economistul de la Harvard care spunea că Bitcoin are mai multe şanse să ajungă la 100 de dolari decât la 100.000. Ce am ratat?”

Economistul spunea în 2018 că reglementările guvernamentale din Statele Unite vor provoca o scădere a preţului Bitcoin. Totuşi, de când administraţia Trump a câştigat alegerile din noiembrie, Bitcoin a depăşit pragul de 100.000 de dolari în decembrie 2024 şi a crescut cu peste 80%, atingând recent un nou maxim istoric.

”Am fost mult prea optimist crezând că Statele Unite vor da dovadă de luciditate în adoptarea unor reglementări adecvate pentru criptomonede”, a spus el, sugerând practic că poziţia sa faţă de zona cripto a rămas neschimbată.

• Competiţia cu monedele fiat

Rogoff a mai punctat că nu a înţeles pe deplin modul în care Bitcoin urma să concureze cu monedele fiat pentru a deveni mijlocul de tranzacţionare preferat în economia subterană globală, evaluată la douăzeci de trilioane de dolari”, mai noteză Cointelegraph.

Cu toate acestea, Bitcoin a ajuns să fie folosit ca o protecţie împotriva inflaţiei în numeroase ţări unde acţiunile guvernelor au dus la o devalorizare masivă a monedelor locale.

Potrivit Chainalysis, activităţile ilegale asociate criptomonedelor au totalizat circa 50 de miliarde de dolari în 2024, însă această valoare este insignifiantă - de sub 1% din suma totală spălată prin intermediul numerarului.

”În al treilea rând, nu mi-am imaginat o situaţie în care autorităţile de reglementare - şi mai ales conducătorul acestora - poate deţine pe faţă sute de milioane (dacă nu chiar miliarde) de dolari în criptomonede, aparent fără a suporta consecinţe, în ciuda conflictului de interese flagrant”, a mai scris Rogoff.

• ”Fundamentele contează”, spune directorul de cercetare pentru active digitale la VanEck

Directorul de investiţii al Bitwise, Matt Hougan, a replicat, spunând că Rogoff ”nu a reuşit să îşi imagineze că un proiect descentralizat, alimentat de oameni şi nu de instituţii centralizate, poate avea succes la scară largă”, scrie Cointelegraph.

Între timp, David Lawant, cercetător la brokerul de active digitale FalconX, a spus că îi este ”foarte recunoscător” lui Rogoff, întrucât cartea sa, ”The Curse of Cash”, a fost ”atât de slabă”, încât a fost ”unul dintre motivele care m-au îndreptat către Bitcoin”.

Matthew Sigel, directorul de cercetare a activelor digitale la administratorul global de investiţii VanEck, a publicat marţi o listă cu cei mai aprigi critici ai Bitcoin, în care l-a clasat pe Rogoff pe locul al nouălea. ”A scris necrologul Bitcoin prea devreme, din interiorul propriei sale camere de rezonanţă”, a spus Sigel, sugerând că economistul de la Harvard a fost surd la alte opinii legate de Bitcoin.

”Fundamentele contează: devalorizarea monedelor fiat, redistribuirea averii pe criterii demografice şi cererea globală pentru un activ de rezervă neutru”, a mai punctat directorul de la VanEck.

În mod ironic, Harvard Management Company, instituţia responsabilă de administrarea fondului de investiţii al universităţii, în valoare de 53 de miliarde de dolari, a raportat la începutul acestei luni o investiţie de 116 milioane de dolari în ETF-ul spot pe Bitcoin al BlackRock, mai scrie Cointelegraph.