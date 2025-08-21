Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Cointelegraph: Fost economist-şef al FMI recunoaşte că s-a înşelat în privinţa Bitcoin

A.I.
Ziarul BURSA #Companii / 21 august

Cointelegraph: Fost economist-şef al FMI recunoaşte că s-a înşelat în privinţa Bitcoin

”Am fost mult prea optimist crezând că Statele Unite vor da dovadă de luciditate în adoptarea unor reglementări adecvate pentru criptomonede”, a spus economistul

Directorul de cercetare pentru active digitale la VanEck: ”A scris necrologul Bitcoin prea devreme, din interiorul propriei sale camere de rezonanţă”

Economistul de la Harvard Kenneth Rogoff, care a prezis la un moment dat că Bitcoin are şanse mai mari să scadă la 100 de dolari decât să urce la 100.000, a recunoscut că multe s-au schimbat de la declaraţiile sale de acum şapte ani, deşi se pare că încă nu şi-a schimbat opinia faţă de criptomonedă, scrie Cointelegraph.

Rogoff, care a fost economist-şef al Fondului Monetar Internaţional (FMI), a scris pe o reţea de socializare: ”Acum aproape un deceniu, eu eram economistul de la Harvard care spunea că Bitcoin are mai multe şanse să ajungă la 100 de dolari decât la 100.000. Ce am ratat?”

Economistul spunea în 2018 că reglementările guvernamentale din Statele Unite vor provoca o scădere a preţului Bitcoin. Totuşi, de când administraţia Trump a câştigat alegerile din noiembrie, Bitcoin a depăşit pragul de 100.000 de dolari în decembrie 2024 şi a crescut cu peste 80%, atingând recent un nou maxim istoric.

”Am fost mult prea optimist crezând că Statele Unite vor da dovadă de luciditate în adoptarea unor reglementări adecvate pentru criptomonede”, a spus el, sugerând practic că poziţia sa faţă de zona cripto a rămas neschimbată.

Competiţia cu monedele fiat

Rogoff a mai punctat că nu a înţeles pe deplin modul în care Bitcoin urma să concureze cu monedele fiat pentru a deveni mijlocul de tranzacţionare preferat în economia subterană globală, evaluată la douăzeci de trilioane de dolari”, mai noteză Cointelegraph.

Cu toate acestea, Bitcoin a ajuns să fie folosit ca o protecţie împotriva inflaţiei în numeroase ţări unde acţiunile guvernelor au dus la o devalorizare masivă a monedelor locale.

Potrivit Chainalysis, activităţile ilegale asociate criptomonedelor au totalizat circa 50 de miliarde de dolari în 2024, însă această valoare este insignifiantă - de sub 1% din suma totală spălată prin intermediul numerarului.

”În al treilea rând, nu mi-am imaginat o situaţie în care autorităţile de reglementare - şi mai ales conducătorul acestora - poate deţine pe faţă sute de milioane (dacă nu chiar miliarde) de dolari în criptomonede, aparent fără a suporta consecinţe, în ciuda conflictului de interese flagrant”, a mai scris Rogoff.

”Fundamentele contează”, spune directorul de cercetare pentru active digitale la VanEck

Directorul de investiţii al Bitwise, Matt Hougan, a replicat, spunând că Rogoff ”nu a reuşit să îşi imagineze că un proiect descentralizat, alimentat de oameni şi nu de instituţii centralizate, poate avea succes la scară largă”, scrie Cointelegraph.

Între timp, David Lawant, cercetător la brokerul de active digitale FalconX, a spus că îi este ”foarte recunoscător” lui Rogoff, întrucât cartea sa, ”The Curse of Cash”, a fost ”atât de slabă”, încât a fost ”unul dintre motivele care m-au îndreptat către Bitcoin”.

Matthew Sigel, directorul de cercetare a activelor digitale la administratorul global de investiţii VanEck, a publicat marţi o listă cu cei mai aprigi critici ai Bitcoin, în care l-a clasat pe Rogoff pe locul al nouălea. ”A scris necrologul Bitcoin prea devreme, din interiorul propriei sale camere de rezonanţă”, a spus Sigel, sugerând că economistul de la Harvard a fost surd la alte opinii legate de Bitcoin.

”Fundamentele contează: devalorizarea monedelor fiat, redistribuirea averii pe criterii demografice şi cererea globală pentru un activ de rezervă neutru”, a mai punctat directorul de la VanEck.

În mod ironic, Harvard Management Company, instituţia responsabilă de administrarea fondului de investiţii al universităţii, în valoare de 53 de miliarde de dolari, a raportat la începutul acestei luni o investiţie de 116 milioane de dolari în ETF-ul spot pe Bitcoin al BlackRock, mai scrie Cointelegraph.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

21 august

Citeşte Ziarul BURSA din 21 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

21 august
Ediţia din 21.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

20 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0611
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3462
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3836
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8679
Gram de aur (XAU)Gram de aur464.7759

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb