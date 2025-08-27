Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Colegiul Medicilor: "Nu există shedding vaccinal la vaccinurile anti-COVID"

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 27 august

Colegiul Medicilor: "Nu există shedding vaccinal la vaccinurile anti-COVID”

Comisia de Microbiologie a Colegiului Medicilor din România (CMR) a transmis că nu există nicio dovadă ştiinţifică care să susţină ideea de "shedding vaccinal' (eliminarea de particule virale infecţioase de către o persoană vaccinată cu unul dintre vaccinurile anti-COVID-19 disponibile). Au fost infirmate afirmaţiile controversate ale medicului Flavia Groşan. Discuţia a pornit după ce Flavia Groşan a scris pe Facebook, că un bărbat nevaccinat ar fi prezentat simptome după o relaţie intimă cu partenera sa vaccinată împotriva COVID-19. Mesajul a generat reacţii şi discuţii aprinse în mediul online, motiv pentru care Colegiul Medicilor a intervenit pentru a clarifica situaţia din punct de vedere ştiinţific.

Poziţia oficială a Comisiei de Microbiologie

Reprezentanţii CMR au explicat că nu există niciun mecanism biologic prin care vaccinurile anti-COVID pe bază de ARNm (Pfizer-BioNTech şi Moderna) să determine eliminarea de particule virale. ARNm-ul introdus prin vaccin este temporar, rămâne în organism pentru cel mult o lună şi este localizat preponderent în ganglionii limfatici, unde stimulează sistemul imunitar. Proteina Spike produsă pe baza acestui ARNm nu este infecţioasă şi nu se elimină din organism, neputând fi transmisă altor persoane. Spre deosebire de vaccinurile vii atenuate (precum cel antipolio oral sau ROR), care pot transmite o formă neinfecţioasă a virusului şi chiar oferi protecţie comunitară, vaccinurile anti-COVID cu ARNm nu conţin virus viu.

De ce nu se poate vorbi despre „shedding vaccinal”

Conceptul de shedding (eliminarea de particule virale după vaccinare) se aplică doar în cazul vaccinurilor vii atenuate. Acestea pot transmite virusul slăbit către alte persoane, fenomen considerat chiar un beneficiu în epidemiologie. În schimb, vaccinurile împotriva COVID-19 nu folosesc virus viu, ci doar un set de instrucţiuni genetice care determină organismul să producă temporar proteina Spike, suficientă pentru a declanşa un răspuns imun eficient.

Rezultatele studiilor ştiinţifice

Potrivit Comisiei de Microbiologie, studiile desfăşurate în România şi la nivel internaţional au confirmat: persistenţa anticorpilor şi a imunităţii celulare la persoanele vaccinate; absenţa oricărei transmiteri de ARNm sau proteine Spike către alte persoane, indiferent de tipul de contact (direct, indirect sau intim); eficienţa vaccinurilor în reducerea formelor grave de boală şi în consolidarea imunităţii colective.

Comisia de Microbiologie a CMR respinge categoric teoria shedding-ului vaccinal pentru vaccinurile anti-COVID-19, catalogând-o drept o dezinformare fără fundament ştiinţific. „Nu există nicio bază ştiinţifică pentru ideea transmiterii ARN-ului mesager sau a proteinei Spike de la persoane vaccinate către cele nevaccinate”, au subliniat reprezentanţii instituţiei.

Biroul executiv al Colegiului Medicilor Bihor a decis declanşarea acţiunii de cercetare disciplinară a medicului primar pneumolog Flavia Groşan. La scurt timp de la decizia Colegiului, medicul şi-a şters postarea, precizând că ea doar a distribuit o postare a altcuiva de care, mai nou, susţine că se dezice.

