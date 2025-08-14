Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut în iunie, dar rămân peste nivelul de anul trecut

Comenzile noi din industria prelucrătoare au scăzut cu 0,9% în iunie 2025 faţă de luna precedentă, dar au urcat cu 9,2% comparativ cu aceeaşi lună din 2024, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Pe marile grupe industriale, scăderea lunară a fost determinată de reducerea comenzilor în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (-2,3%), bunurilor intermediare (-1,4%) şi bunurilor de capital (-0,9%), în timp ce comenzile pentru bunuri de uz curent au crescut cu 2,5%.

În ritm anual, toate grupele industriale au consemnat creşteri: bunurile de folosinţă îndelungată (+11,7%), bunurile intermediare (+11,6%), bunurile de uz curent (+11,4%) şi bunurile de capital (+7,5%).

Pentru perioada ianuarie-iunie 2025, comenzile noi din industria prelucrătoare au înregistrat un avans de 4,8% faţă de primul semestru din 2024, susţinut de creşteri pe toate segmentele, cu un ritm mai pronunţat în industria bunurilor de folosinţă îndelungată (+11,3%) şi de uz curent (+8%).