Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Comerţul rusesc profită de summitul din Alaska

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 26 august

Comerţul rusesc profită de summitul din Alaska

English Version

Platformele de comerţ electronic Wildberries (WB) şi Ozon, liderii pieţei online din Rusia, au lansat la vânzare tricouri şi tablouri cu imaginea preşedinţilor Vladimir Putin şi Donald Trump, surprinşi în timpul salutului de la summitul de la Anchorage, Alaska. Un tricou costă în jur de 800 de ruble (aproximativ 10 dolari), iar tablourile cu cei doi lideri mergând pe covorul roşu sunt deja disponibile în magazinele online.

Simbolistica întâlnirii

Summitul de la Anchorage, desfăşurat pe 15 august 2025, la baza militară Elmendorf-Richardson, a marcat prima întrevedere directă dintre Putin şi Trump după revenirea celui din urmă la Casa Albă. Discuţiile au durat aproape patru ore şi au fost privite ca un moment definitoriu pentru viitoarea dinamică a relaţiilor ruso-americane, în contextul războiului din Ucraina şi al tensiunilor geopolitice globale. Potrivit unui sondaj recent, 68% dintre ruşi cred că liderii au ajuns la o înţelegere în Alaska, în timp ce 28% sunt de părere că nu s-a convenit nimic. Datele reflectă o aşteptare mare în societatea rusă privind o posibilă destindere, chiar şi parţială, a relaţiilor dintre Moscova şi Washington.

Politica, transformată în produs de consum

Transformarea unui moment diplomatic într-un obiect de vânzare arată modul în care industria rusească de comerţ electronic capitalizează simbolurile politice pentru profit. Produsele inspirate de summit nu sunt doar suveniruri, ci şi semnale ale unei strategii de marketing patriotic, care mizează pe popularitatea lui Putin şi pe interesul faţă de relaţia cu Statele Unite.

Un precedent în cultura politică rusă

Nu este pentru prima dată când evenimentele geopolitice sunt transformate în marfă pe piaţa rusească. În trecut, imagini cu Putin călare, în uniforme militare sau în întâlniri internaţionale, au fost reproduse pe calendare, postere şi tricouri. Totuşi, includerea lui Trump în această strategie arată o tentativă de consolidare a naraţiunii oficiale despre o apropiere între cei doi lideri.

Comercializarea salutului dintre Putin şi Trump în Rusia depăşeşte simpla producere de suveniruri. Ea reflectă modul în care politica devine parte a consumului cultural, în care evenimentele internaţionale sunt ambalate şi vândute ca produse comerciale, dar şi un indiciu al modului în care publicul rus îşi proiectează aşteptările într-o eventuală schimbare a raporturilor dintre Moscova şi Washington.

O.D.

Tricouri, comert, Putin, Trump

Russian commerce takes advantage of Alaska summit

< linkroentitlu Comerţul rusesc profită de summitul din Alaska linkroentitlu >

E-commerce platforms Wildberries (WB) and Ozon, the leaders of the online market in Russia, have launched T-shirts and paintings with the image of Presidents Vladimir Putin and Donald Trump, captured during the greeting at the summit in Anchorage, Alaska. A T-shirt costs around 800 rubles (about $10), and paintings with the two leaders walking the red carpet are already available in online stores.

Symbolism of the meeting

The Anchorage summit, held on August 15, 2025, at the Elmendorf-Richardson military base, marked the first direct meeting between Putin and Trump after the latter returned to the White House. The discussions lasted almost four hours and were seen as a defining moment for the future dynamics of Russian-American relations, in the context of the war in Ukraine and global geopolitical tensions. According to a recent poll, 68% of Russians believe that the leaders reached an agreement in Alaska, while 28% believe that nothing was agreed. The data reflects a high expectation in Russian society for a possible, even partial, relaxation of relations between Moscow and Washington.

Politics, transformed into a consumer product

The transformation of a diplomatic moment into a selling object shows how the Russian e-commerce industry capitalizes on political symbols for profit. Products inspired by the summit are not just souvenirs, but also signals of a patriotic marketing strategy that relies on Putin's popularity and interest in the relationship with the United States.

A precedent in Russian political culture

This is not the first time that geopolitical events have been turned into a commodity on the Russian market. In the past, images of Putin on horseback, in military uniform or at international meetings have been reproduced on calendars, posters and T-shirts. However, including Trump in this strategy shows an attempt to reinforce the official narrative of a rapprochement between the two leaders.

The commercialization of the Putin-Trump salute in Russia goes beyond the mere production of souvenirs. It reflects the way politics becomes part of cultural consumption, in which international events are packaged and sold as commercial products, but also an indication of how the Russian public projects its expectations into a possible change in relations between Moscow and Washington.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 august
Ediţia din 26.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0539
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3868
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8325
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.7917

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb