Comerţul rusesc profită de summitul din Alaska

English Version

Platformele de comerţ electronic Wildberries (WB) şi Ozon, liderii pieţei online din Rusia, au lansat la vânzare tricouri şi tablouri cu imaginea preşedinţilor Vladimir Putin şi Donald Trump, surprinşi în timpul salutului de la summitul de la Anchorage, Alaska. Un tricou costă în jur de 800 de ruble (aproximativ 10 dolari), iar tablourile cu cei doi lideri mergând pe covorul roşu sunt deja disponibile în magazinele online.

• Simbolistica întâlnirii

Summitul de la Anchorage, desfăşurat pe 15 august 2025, la baza militară Elmendorf-Richardson, a marcat prima întrevedere directă dintre Putin şi Trump după revenirea celui din urmă la Casa Albă. Discuţiile au durat aproape patru ore şi au fost privite ca un moment definitoriu pentru viitoarea dinamică a relaţiilor ruso-americane, în contextul războiului din Ucraina şi al tensiunilor geopolitice globale. Potrivit unui sondaj recent, 68% dintre ruşi cred că liderii au ajuns la o înţelegere în Alaska, în timp ce 28% sunt de părere că nu s-a convenit nimic. Datele reflectă o aşteptare mare în societatea rusă privind o posibilă destindere, chiar şi parţială, a relaţiilor dintre Moscova şi Washington.

• Politica, transformată în produs de consum

Transformarea unui moment diplomatic într-un obiect de vânzare arată modul în care industria rusească de comerţ electronic capitalizează simbolurile politice pentru profit. Produsele inspirate de summit nu sunt doar suveniruri, ci şi semnale ale unei strategii de marketing patriotic, care mizează pe popularitatea lui Putin şi pe interesul faţă de relaţia cu Statele Unite.

• Un precedent în cultura politică rusă

Nu este pentru prima dată când evenimentele geopolitice sunt transformate în marfă pe piaţa rusească. În trecut, imagini cu Putin călare, în uniforme militare sau în întâlniri internaţionale, au fost reproduse pe calendare, postere şi tricouri. Totuşi, includerea lui Trump în această strategie arată o tentativă de consolidare a naraţiunii oficiale despre o apropiere între cei doi lideri.

Comercializarea salutului dintre Putin şi Trump în Rusia depăşeşte simpla producere de suveniruri. Ea reflectă modul în care politica devine parte a consumului cultural, în care evenimentele internaţionale sunt ambalate şi vândute ca produse comerciale, dar şi un indiciu al modului în care publicul rus îşi proiectează aşteptările într-o eventuală schimbare a raporturilor dintre Moscova şi Washington.

O.D.

Tricouri, comert, Putin, Trump

Russian commerce takes advantage of Alaska summit

E-commerce platforms Wildberries (WB) and Ozon, the leaders of the online market in Russia, have launched T-shirts and paintings with the image of Presidents Vladimir Putin and Donald Trump, captured during the greeting at the summit in Anchorage, Alaska. A T-shirt costs around 800 rubles (about $10), and paintings with the two leaders walking the red carpet are already available in online stores.

• Symbolism of the meeting

The Anchorage summit, held on August 15, 2025, at the Elmendorf-Richardson military base, marked the first direct meeting between Putin and Trump after the latter returned to the White House. The discussions lasted almost four hours and were seen as a defining moment for the future dynamics of Russian-American relations, in the context of the war in Ukraine and global geopolitical tensions. According to a recent poll, 68% of Russians believe that the leaders reached an agreement in Alaska, while 28% believe that nothing was agreed. The data reflects a high expectation in Russian society for a possible, even partial, relaxation of relations between Moscow and Washington.

• Politics, transformed into a consumer product

The transformation of a diplomatic moment into a selling object shows how the Russian e-commerce industry capitalizes on political symbols for profit. Products inspired by the summit are not just souvenirs, but also signals of a patriotic marketing strategy that relies on Putin's popularity and interest in the relationship with the United States.

• A precedent in Russian political culture

This is not the first time that geopolitical events have been turned into a commodity on the Russian market. In the past, images of Putin on horseback, in military uniform or at international meetings have been reproduced on calendars, posters and T-shirts. However, including Trump in this strategy shows an attempt to reinforce the official narrative of a rapprochement between the two leaders.

The commercialization of the Putin-Trump salute in Russia goes beyond the mere production of souvenirs. It reflects the way politics becomes part of cultural consumption, in which international events are packaged and sold as commercial products, but also an indication of how the Russian public projects its expectations into a possible change in relations between Moscow and Washington.