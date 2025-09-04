Comisarul european Marta Kos îndeamnă cetăţenii Republicii Moldova să voteze pentru forţele pro-europene

Comisarul european pentru Extindere, Marta Kos, a declarat joi că „cel mai bun răspuns Rusiei la ingerinţele în treburile interne ale Republicii Moldova este ca forţele pro-europene să biruie”, îndemnând cetăţenii să voteze masiv la alegerile parlamentare din 28 septembrie, transmite deschide.md, de la care relatăm cele ce urmează.

„Am un apel pentru cetăţenii R. Moldova. Aveţi o mare responsabilitate la alegerile din septembrie, deoarece viitorul ţării dvs se află în mâinile dvs. Să avem un Parlament şi un Guvern capabile să continue reformele”, a afirmat Kos într-o conferinţă de presă susţinută alături de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov.

Oficialul european a apreciat viteza cu care Republica Moldova a analizat legislaţia UE, arătând că, din punct de vedere tehnic, negocierile de aderare ar putea fi finalizate până la sfârşitul anului 2028, conform sursei citate.

„Şi noi vă sprijinim în totalitate în această ambiţie, dar pentru aceasta avem nevoie de un Guvern şi un Parlament care să continue aceste lucruri în viitor”, a adăugat Kos.

Cristina Gherasimov a mulţumit comisarului pentru sprijinul constant şi pentru promovarea Republicii Moldova în Europa, subliniind că prima tranşă de 300 milioane de euro din Planul de creştere de 1,9 miliarde a fost deja debursată, fiind destinată modernizării drumurilor, clădirilor şi dezvoltării IMM-urilor.