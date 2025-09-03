Comisia Europeană a finalizat propunerea privind bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034

Comisia Europeană a prezentat miercuri un pachet de şapte propuneri sectoriale care completează cadrul pentru viitorul buget multianual al Uniunii Europene, aferent perioadei 2028-2034, potrivit unui comunicat al executivului comunitar.

Programele vizate includ piaţa unică şi vămile (cu o alocare de 6,2 miliarde euro), justiţia (aproape 800 milioane euro), cercetarea nucleară prin Euratom (9,8 miliarde euro), securitatea şi dezafectarea nucleară (aproape 1 miliard euro), programul dedicat centralei Ignalina din Lituania, sprijinul pentru teritoriile şi ţările de peste mări (circa 1 miliard euro) şi programul Pericles V pentru combaterea contrafacerii euro.

Executivul european precizează că pachetul completează propunerea privind Cadrul Financiar Multianual 2028-2034, estimat la aproape 2.000 de miliarde euro, adică 1,26% din venitul naţional brut al UE în medie pe perioada menţionată.

„Finalizăm o propunere de buget care reflectă priorităţile Europei pentru următorul deceniu. Acesta oferă Uniunii mijloacele de a investi în competitivitate, rezilienţă şi securitate şi de a sprijini o Europă mai independentă şi mai prosperă în anii următori”, a declarat comisarul european pentru buget, lupta antifraudă şi administraţie publică, Piotr Serafin.

Viitorul buget multianual va trebui aprobat în unanimitate de Consiliul UE şi validat de Parlamentul European.