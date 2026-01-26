Comisia Europeană a lansat o nouă investigaţie împotriva X şi Grok

Comisia Europeană a lansat o nouă investigaţie împotriva companiei X, deţinută de miliardarul american Elon Musk în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale (DSA), potrivit G4Media. În paralel, Comisia şi-a extins investigaţia în curs, lansată în decembrie 2023, cu privire la respectarea de către X a obligaţiilor sale de gestionare a riscurilor aferente sistemelor de recomandare, potrivit unui comunicat al executivului European, a relatat sursa citată.

Conform sursei amintite, noua investigaţie va evalua dacă firma lui Musk a evaluat şi a atenuat în mod corespunzător riscurile asociate cu implementarea funcţionalităţilor Grok în X în UE. Printre ele se numără riscurile legate de diseminarea de conţinut ilegal în UE, cum ar fi imaginile sexuale explicite manipulate, inclusiv conţinutul care poate constitui materiale care conţin abuzuri sexuale asupra copiilor, a informat G4Media.

Aceste riscuri par să se fi materializat, expunând cetăţenii din UE la vătămări grave, arată Comisia Europeană. În contextul amintit, a transmis sursa citată, Comisia va investiga în continuare dacă X îşi respectă obligaţiile care îi revin în temeiul Regulamentului privind serviciile digitale:

*Să evalueze şi să atenueze cu diligenţă riscurile sistemice, inclusiv cele legate de diseminarea conţinutului ilegal, efectele negative în ceea ce priveşte violenţa bazată pe gen şi consecinţele negative grave asupra bunăstării fizice şi mentale care decurg din implementarea funcţionalităţilor Grok pe platforma sa.

*Efectuarea şi transmiterea către Comisie a unui raport ad-hoc de evaluare a riscurilor pentru funcţionalităţile Grok în serviciul X cu un impact critic asupra profilului de risc al X înainte de implementarea acestora.

Deschiderea procedurilor oficiale scuteşte coordonatorii serviciilor digitale sau orice altă autoritate competentă a statelor membre ale UE de competenţele lor de a supraveghea şi de a asigura respectarea Regulamentului privind serviciile digitale în ceea ce priveşte încălcările suspectate, potrivit sursei citate.