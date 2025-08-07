Comisia Europeană aşteaptă ca SUA să aplice rapid acordul convenit privind taxele vamale

Comisia Europeană şi-a exprimat joi încrederea că Statele Unite vor implementa „cât mai curând posibil” angajamentele asumate în cadrul acordului comercial convenit pe 27 iulie între preşedintele Donald Trump şi preşedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, potrivit EFE, care afirmă cele ce urmează.

Acordul prevede impunerea unei taxe vamale generale de 15% asupra majorităţii importurilor din Uniunea Europeană, evitând astfel o escaladare a tensiunilor comerciale, după ce liderul american ameninţase anterior cu tarife de până la 30%. În schimb, UE nu va impune taxe vamale asupra importurilor din SUA. Totuşi, aplicarea măsurilor întârzie, iar Bruxelles-ul cere clarificări.

Printre produsele europene vizate de această taxă de 15% se află automobilele, semiconductorii şi produsele farmaceutice. În schimb, echipamentele industriale, produsele aeronautice şi unele substanţe chimice vor fi exceptate. Oţelul şi aluminiul vor rămâne taxate cu 50%, în aşteptarea unor negocieri privind contingentele acceptate de partea americană.

Comisia precizează că înţelegerea nu este un acord comercial formal, ci un acord politic, care va fi urmat de o declaraţie comună cu valoare orientativă. Deşi ordine executive au început să fie emise de administraţia Trump, Bruxelles-ul atrage atenţia că SUA ar fi trebuit deja să pună în aplicare noile tarife, întrucât termenul prevăzut era 7 august.

Purtătorul de cuvânt Olof Gill a subliniat că „mingea este acum în terenul SUA”, reafirmând totodată încrederea că administraţia americană îşi va respecta angajamentele. La rândul său, Arianna Podesta, purtătoare de cuvânt a Comisiei, a declarat că nu există „niciun motiv să ne îndoim de acordul politic”, adăugând că procesul de implementare continuă pas cu pas.

Ambiguitatea este alimentată însă de unele declaraţii recente ale preşedintelui Trump, care a menţionat miercuri posibilitatea impunerii unor tarife de 100% pentru importurile de semiconductori şi medicamente, în contradicţie cu termenii înţelegerii cu UE, conform sursei citate.

Comisia consideră că o dată ce declaraţia comună va fi finalizată, aceasta va reprezenta baza pentru extinderea cooperării comerciale şi reducerea treptată a altor bariere tarifare în relaţia transatlantică.