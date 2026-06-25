Comisia Europeană va emite obligaţiuni UE de 80 miliarde euro, în semestrul al doilea

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Comisia Europeană şi-a anunţat intenţia de a emite obligaţiuni UE în valoare de până la 80 de miliarde euro în a doua jumătate a anului 2026, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, citat de Agerpres.

Astfel, emisiunea totală planificată de obligaţiuni ale UE pentru 2026 va ajunge la 180 de miliarde euro, în conformitate cu indicaţiile anterioare ale Executivului comunitar pentru acest an.

Veniturile obţinute vor fi utilizate pentru programele de politică ale UE finanţate prin împrumuturi de pe pieţele de capital. Acestea includ plăţi către statele membre ale UE în cadrul programului NextGenerationEU, sprijin pentru Ucraina (inclusiv plăţi în cadrul noului împrumut de sprijin pentru Ucraina), plăţi în cadrul instrumentului Acţiunea de securitate pentru Europa (SAFE) şi contribuţii la alte programe ale UE.

Comisia va continua să efectueze toate emisiunile în cadrul abordării sale de finanţare unificată, utilizând o combinaţie de instrumente pe termen lung şi pe termen scurt. Această abordare permite Comisiei să răspundă nevoilor de plată în cadrul gamei tot mai mari de programe de politică finanţate prin operaţiuni de pe piaţa de capital, sprijinind un model stabil de emisiuni de obligaţiuni ale UE.

De asemenea, Comisia va continua să emită obligaţiuni verzi NextGenerationEU pe baza cheltuielilor verzi raportate de statele membre în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. Până în prezent, 84,3 miliarde euro au fost mobilizate prin emiterea de obligaţiuni verzi NextGenerationEU. Astfel de emisiuni pot continua să aibă loc după 2026, ca parte a operaţiunilor de reînnoire aflate sub gestionarea împrumuturilor legate de NextGenerationEU.

Comisia a precizat că împrumută de pe pieţele internaţionale de capital în numele UE şi plăteşte fonduri statelor membre şi ţărilor terţe în cadrul mai multor programe de împrumut. Împrumuturile UE sunt garantate de bugetul UE, contribuţiile la buget fiind o obligaţie juridică necondiţionată a tuturor statelor membre în temeiul tratatelor UE.

Utilizând veniturile obţinute din obligaţiunile UE şi din obligaţiunile verzi NextGenerationEU emise de la jumătatea anului 2021, Comisia a plătit până în prezent peste 241,8 miliarde euro sub formă de granturi şi 166 de miliarde euro sub formă de împrumuturi statelor membre ale UE în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. Până la 78,4 miliarde euro au fost alocate altor programe ale UE care beneficiază de finanţare NextGenerationEU, a indicat Executivul comunitar.

Împrumuturile UE vor continua, de asemenea, să finanţeze plăţile către Ucraina în cadrul Mecanismului pentru Ucraina aflat în curs de desfăşurare (unde s-au plătit deja 25,6 miliarde euro din pachetul total de 33 de miliarde euro), precum şi să ofere un nou sprijin în cadrul împrumutului de sprijin pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde euro.

Împrumuturile UE finanţează, de asemenea, instrumentul Acţiunea de securitate pentru Europa (SAFE), care sprijină achiziţionarea de capabilităţi legate de apărare prin împrumuturi acordate statelor membre şi în cadrul căruia plăţile de prefinanţare au început în mai 2026, a precizat Executivul comunitar.

Începând din ianuarie 2023, Comisia emite obligaţiuni ale UE cu o singură marcă, mai degrabă decât obligaţiuni etichetate separat pentru programe individuale cu tranzacţii bazate pe planuri de finanţare semestriale structurate şi pe ferestre de emisiune anunţate în prealabil. În a doua jumătate a anului 2026, Comisia intenţionează să execute emisiunea de obligaţiuni ale UE prin patru sindicalizări şi şase licitaţii de obligaţiuni ale UE. Licitaţiile vor continua să joace un rol important în cadrul programului, tranşele cu trei segmente şi alocările necompetitive în urma fiecărei licitaţii a obligaţiunilor UE sprijinind o punere în aplicare flexibilă şi eficientă a planului de finanţare. Finanţarea pe termen scurt, inclusiv titlurile de creanţă ale UE, va continua, de asemenea, să completeze emisiunile de obligaţiuni ale UE ale Comisiei, consolidând capacitatea acesteia de a gestiona nevoile de finanţare, a informat Executivul comunitar.