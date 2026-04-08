Comitetul Olimpic Rus va acorda despăgubiri sportivilor care nu au putut participa la JO

Comitetul Olimpic Rus (ROC) a anunţat că va acorda compensaţii financiare celor 116 sportivi din ţară care nu au putut participa la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina din acest an, relatează Reuters.

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a interzis participarea sportivilor ruşi şi belaruşi la Jocurile Olimpice în urma invaziei Ucrainei de către Moscova în februarie 2022, însă unora li s-a permis să concureze în Italia ca sportivi neutri, fără steag naţional sau imn.

Ministrul rus al Sportului şi preşedintele ROC, Mikhail Degtyarev, a anunţat acordarea acestor plăţi în cadrul unei întâlniri marţi cu cei 13 sportivi ruşi care au concurat la Jocurile Olimpice de iarnă.

„Am decis, în cadrul şedinţei comitetului executiv, să acordăm recompense financiare tuturor sportivilor olimpici care nu au putut să participe la Jocuri din cauza unor decizii politice nejustificate”, a adăugat el. „Ministerul Sportului şi Comitetul Olimpic Rus fac tot posibilul pentru a asigura revenirea deplină a echipei naţionale ruse la competiţiile internaţionale sub steagul naţional şi cu imnul naţional. Acolo unde este necesar, negociem; acolo unde acest lucru eşuează, apărăm drepturile sportivilor în instanţă, astfel încât echipa noastră să poată concura pentru medalii cu un lot complet.”

Nikita Filippov a fost singurul sportiv rus care a câştigat o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă, obţinând argintul la prima probă de schi alpinism.