Companiile aeriene americane se confruntă cu efectele blocajului guvernamental

S.B.
Internaţional / 12 noiembrie, 10:21

Cel mai lung blocaj guvernamental din istoria Statelor Unite a perturbat zeci de mii de zboruri în ultimele zile, afectând planurile companiilor aeriene americane pentru trimestrul de sărbători, informează news.ro.

Acestea încearcă acum să limiteze impactul asupra pasagerilor şi pierderile financiare, în contextul în care Congresul american se pregăteşte să redeschidă guvernul până la sfârşitul săptămânii, relatează Reuters.

Operatorii aerieni mizau pe o cerere constantă în acest trimestru, după un început de an marcat de scăderea rezervărilor din cauza incertitudinilor economice şi a tensiunilor comerciale. Însă rezervările pentru perioada Zilei Recunoştinţei au crescut doar cu 1% de la finalul lui octombrie, faţă de estimările iniţiale, potrivit firmei de analiză Cirium, semn al prudenţei călătorilor după peste 40 de zile de blocaj federal.

Senatul SUA a aprobat luni un proiect de lege care ar permite restabilirea finanţării agenţiilor federale, iar Camera Reprezentanţilor urmează să-l voteze în zilele următoare, deschizând calea pentru sfârşitul crizei.

Totuşi, oficialii din industrie avertizează că efectele operaţionale vor continua chiar şi după redeschiderea guvernului. În primele săptămâni de blocaj, traficul aerian a fost relativ stabil, cu puţin peste 4.000 de zboruri anulate între 1 octombrie şi 5 noiembrie, dar numărul acestora s-a dublat la peste 8.000 în ultimele patru zile, în timp ce Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a impus reduceri progresive ale zborurilor la 40 de aeroporturi mari.

Lipsa personalului de control aerian a dus la întârzieri şi anulări imprevizibile, iar piloţii şi însoţitorii de bord ating limitele legale de timp de zbor înainte de a-şi finaliza cursele. În plus, numeroase aeronave şi echipaje au rămas blocate pe aeroporturi greşite, ceea ce obligă companiile să reorganizeze rapid programele.

Pentru a reduce haosul, Delta şi United Airlines au oferit plăţi suplimentare echipajelor dispuse să preia curse suplimentare, potrivit mesajelor interne consultate de Reuters.

United a confirmat că oferă stimulente financiare atât piloţilor, cât şi însoţitorilor de bord din bazele cele mai afectate.

Companiile utilizează şi echipajele de rezervă, însă epuizarea acestora ar putea duce la perturbări grave în perioada Zilei Recunoştinţei, una dintre cele mai aglomerate ale anului, care începe pe 27 noiembrie.

”Ceea ce facem astăzi va influenţa întreg restul lunii”, a declarat Steve Olson, vicepreşedinte al JetBlue pentru operaţiuni şi aeroporturi.

Datele arată o tendinţă mai amplă de scădere a călătoriilor interne în SUA. Conform Airlines Reporting Corp, vânzările de bilete pentru zboruri până la sfârşitul lui noiembrie au scăzut cu 10% faţă de anul trecut.

”Toată industria este îngrijorată de rezultatele din trimestrul al patrulea”, a spus Steve Johnson, director de strategie la American Airlines.

American şi Delta estimau luna trecută pierderi de sub 1 milion de dolari pe zi din cauza blocajului, dar costurile au crescut semnificativ.

Analistul Daniel McKenzie, de la Seaport Research Partners, estimează că reducerea impusă de FAA de 10% din zboruri costă industria circa 10 milioane de dolari zilnic, iar dacă măsura se prelungeşte până la Ziua Recunoştinţei pierderile ar putea ajunge la 45 de milioane de dolari pe zi, fără a include veniturile pierdute din rezervări anulate.

Companiile low-cost, precum Frontier şi Allegiant, sunt cele mai expuse, având mai puţine zboruri şi capacitate limitată de a reloca pasagerii. În schimb, giganţii American, Delta şi United ar putea beneficia de redirecţionarea pasagerilor de la operatorii mai mici.

Deşi FAA intenţionează să revină la operaţiunile normale imediat după restabilirea finanţării federale, calendarul rămâne incert, iar companiile aeriene se pregătesc pentru o perioadă de reluare dificilă a activităţii.

