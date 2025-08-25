Companiile lui Elon Musk dau în judecată Apple şi OpenAI pentru practici anticoncurenţiale

Startup-ul de inteligenţă artificială xAI şi platforma X, ambele controlate de Elon Musk, au depus luni o plângere împotriva Apple şi OpenAI, acuzându-le de practici anticoncurenţiale menite să limiteze competiţia pe pieţele de smartphone-uri şi AI generativă, transmite CNBC, care afirmă cele ce urmează.

Procesul, intentat la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord din Texas, susţine că Apple ar fi dezavantajat aplicaţii concurente, inclusiv Grok - chatbot-ul AI al xAI - prin retrogradarea acestora în App Store, în timp ce favoriza OpenAI prin integrarea ChatGPT în produsele proprii. „Dacă instanţa nu va opri comportamentul ilegal, competitori precum reclamanţii vor continua să sufere consecinţele anticoncurenţiale”, se arată în document.

Conflictul amplifică tensiunile dintre Musk şi OpenAI, companie pe care miliardarul a cofondat-o, dar din care s-a retras în 2018. Recent, Musk a acuzat Apple că „face imposibil ca vreo companie AI, în afară de OpenAI, să ajungă pe locul 1 în App Store”. Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a replicat că Musk însuşi manipulează platforma X „în favoarea companiilor sale şi împotriva celor pe care nu le agreează”.

Apple a respins acuzaţiile, susţinând că „platforma este concepută pentru a fi corectă şi lipsită de părtinire”, în timp ce utilizatorii au semnalat că aplicaţii rivale, precum DeepSeek şi Perplexity, au ocupat recent prima poziţie în App Store, conform sursei citate.

Procesul ar putea avea implicaţii majore asupra reglementării pieţei digitale şi a tehnologiilor AI în Statele Unite, marcând un nou episod în confruntarea dintre Elon Musk şi Sam Altman.