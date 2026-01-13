Companiile occidentale rezistă greu în cursa reactoarelor modulare

Una dintre cele mai mediatizate tehnologii emergente din ultima perioadă, reactoarele nucleare modulare (SMR), îşi pierde deja strălucirea, după cum scrie Financial Times.

În ciuda interesului manifestat de giganţi precum Amazon sau Microsoft, ca surse de energie pentru centrele de date, "argumentele pozitive pentru SMR-uri par să se estompeze".

Prognozele Agenţiei Internaţionale pentru Energie arată că flota globală de reactoare modulare ar putea ajunge la 1.000 de unităţi până în 2050, cu o capacitate instalată de 120 GW. Pentru atingerea unui astfel de obiectiv este nevoie, însă, de convergenţa unor factori importanţi, cum ar fi consistenţa politicilor guvernamentale de susţinere a sectorului sau dovedirea fiabilităţii tehnologiei, care depind de trecerea cu succes peste o serie de obstacole semnificative.

"Fiind o tehnologie aflată la început de drum, SMR-urile mai au încă multe de demonstrat", scrie FT, mai ales pe fondul numeroaselor standarde existente la nivel global. Numărul tehnologiilor SMR se ridică la aproape 130, conform datelor de la Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică.

Mai mult, costul pe unitatea de capacitate este semnificativ mai mare în cazul SMR-urilor decât în cazul centralelor nucleare convenţionale.

O problemă majoră o reprezintă şi sursa combustibilului nuclear. FT subliniază că trei sferturi din uraniul îmbogăţit provine dintr-un număr mic de ţări, iar procesul de îmbogăţire este dominat de Rusia şi China.

În plus, "mai multe studii sugerează că SMR-urile vor produce niveluri mai ridicate de deşeuri nucleare decât centralele tradiţionale", după cum mai scrie FT, care citează un studiu din 2022, "Nuclear waste from small modular reactors", în care se arată că volumul deşeurilor ar putea fi dublu sau chiar de 30 de ori mai mare, în parte datorită utilizării combustibililor şi lichidelor de răcire reactive chimic.

În aceste condiţii, nu este surprinzătoare volatilitatea acţiunilor dezvoltatorilor de SMR-uri din SUA la bursa din New York. NuScale a pierdut mai mult de jumătate din valoarea de piaţă în ultimele şase luni din 2025, iar Oklo a înregistrat o pierdere similară doar în ultimele trei luni (vezi graficul).

În timp ce producătorii occidentali de reactoare modulare se află încă în faza în care sunt numiţi "dezvoltatori", China şi Rusia sunt lideri mondiali în dezvoltarea şi implementarea SMR, cu unităţi operaţionale şi proiecte avansate în curs de desfăşurare, conform datelor preluate în presa internaţională.

Astfel, China are unul dintre cele mai active programe SMR, concentrat atât pe generarea de energie electrică, cât şi pe încălzirea centralizată.

Reuters a scris recent că primul reactor modular din China, de tipul APC100 (Linglong One), va începe să funcţioneze în regim comercial în prima jumătate a acestui an. Acest tip de reactor modular a fost primul aprobat de Agenţia Internaţională pentru Energia Atomică în 2016, iar construcţia a început în 2021 în insula Hainan.

Pe lângă modelul ACP100, China mai dezvoltă reactoare modulare cu o capacitate de 100 - 200 MWt pentru regiunile nordice ale ţării, după cum arată World Nuclear, iar potenţialul de implementare este de circa 400 de unităţi, care vor înlocui centralele pe cărbune.

Compania Chinergy construieşte cel mai avansat reactor modular al Chinei, HTR-PM, cu o putere instalată de 210 MWe.

Conform datelor şi analizelor de la World Nuclear, China este lider în domeniul SMR-urilor competitive din punct de vedere al costurilor, cu o activitate de cercetare şi dezvoltare intensă şi concurenţă între companii precum Corporaţia Nucleară Naţională din China (CNNC), care stimulează inovaţia.

Exploatarea reactoarelor modulare a început în Rusia în 2020, odată cu darea în funcţiune a centralei plutitoare Akademik Lomonosov. Reactoarele de tipul KLT-40S, cu o putere instalată de 70 MWe, alimentează oraşul Pevek, ceea ce face din Rusia singura ţară cu un SMR operaţional comercial de mai mulţi ani.

Un reactor de tipul RITM-200N, o versiune modernizată a reactoarelor de 55MWe care propulsează spărgătoarele de gheaţă, este în construcţie în Iakutia şi va fi primul SMR terestru din Rusia.

După cum scrie World Nuclear News, SMR-urile sunt esenţiale pentru strategia nucleară a Rusiei până în 2050, iar Rosatom este lider în exporturi. De asemenea, Rusia produce uraniu concentrat HALEU (High-Assay Low-Enriched Uranium), îmbogăţit de la 5% până la 20% cu izotopul U-235, la scară mare, care permite acoperirea cererii globale de combustibil pentru reactoarele modulare.

World Nuclear News mai subliniază că Rusia şi China colaborează la proiecte nucleare şi depăşesc SUA în implementarea SMR, pe fondul obiectivelor de asigurare a securităţii energetice şi a ambiţiilor de export.

Orice autoritate naţională, care urmăreşte consolidarea independenţei energetice, nu poate ignora această extindere a decalajului între dezvoltatorii occidentali de reactoare modulare şi producătorii acestora din China şi Rusia, mai ales când un pilon fundamental al furnizării de combustibil este Rusia.