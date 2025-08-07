COMUNICAT DE PRESĂ Instalaţie inovatoare de obţinere a hidrogenului verde prin gazeificarea biomasei, cu sistem de filtrare avansat GREEN-GAS-H2

Numele beneficiarului: AUDIT IT&C SRL

Titlu Apel: PRNE/515/PRNE_P1/OP1 - PR/NE/2024/P1/RSO1.1_RSO1.3/1 - PROIECTE DE CDI ŞI INVESTIŢII ÎN IMM

Valoarea totală a proiectului: 29.814.226,80 lei

Finanţarea nerambursabilă: 18.406.900,44 lei, din care contribuţie FEDR: 15.645.865,37 lei

Data începerii şi data finalizării: 25.07.2025 - 24.07.2027

Codul SMIS: 338091

AUDIT IT&C SRL anunţă începerea implementării proiectului cu titlul „Instalaţie inovatoare de obţinere a hidrogenului verde prin gazeificarea biomasei, cu sistem de filtrare avansat GREEN-GAS-H2”, cod SMIS 338091, având ca obiectiv general realizarea unei soluţii tehnologice inovatoare pentru producerea hidrogenului verde din biomasă, bazată pe gazeificarea cu abur şi filtrarea avansată a syngas-ului, care să contribuie la consolidarea poziţiei companiei pe piaţa energetică şi la creşterea sustenabilităţii prin exploatarea resurselor regenerabile.

Rezultate aşteptate

- Instalaţie inovatoare de obţinere a hidrogenului verde prin gazeificarea biomasei, cu sistem de filtrare avansat;

- Echipamente achiziţionate pentru investiţia productivă;

- Cerere de brevet înregistrată la OSIM;

- Prototip 1 - instalaţie de gazeificare îmbunătăţită şi prototip 2 - instalaţie de filtrare syngas;

- Echipamente achiziţionate pentru activitatea de cercetare dezvoltare.

Date de contact:

E-mail: office@audit-itc.ro

https://audit-itc.ro/