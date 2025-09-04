Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Congresmenii republicani urmează să ancheteze, la rândul lor, luarea cu asalt a Capitoliului

S.B.
Internaţional / 4 septembrie, 12:55

Congresmenii republicani urmează să ancheteze, la rândul lor, luarea cu asalt a Capitoliului

Aleşii republicani din Congresul american au înfiinţat prin vot o Comisie care să ”ancheteze” cu privire la evenimentele de la 6 ianuarie 2021, cu voinţa de a contracara versiunea părtinitoare - în opinia lor - a democraţilor despre luarea cu asalt a Capitoliului de către susţinători ai lui Donald Trump, potrivit news.ro.

La câteva săptămâni după alegerile prezidenţiale din 2020, sute de susţinători ai lui Donald Trump - încinşi de acuzaţii fără fundament de fraude electorale - au luat cu asalt Capitoliul, la Washington, cu scopul de a împiedica certificarea victoriei adevrsarului acestuia Joe Biden.

Atacul a şocat Statele Unite şi lumea şi a condus la peste 1.270 de condamnări ale unor participanţi.

Republicanii, majoritari în Camera Reprezenanţilor, au adoptat miercuri această rezoluţie care prevede înfiinţarea acestui nou panel.

O primă Comisie de anchetă parlamentară a publicat un raport la aproape doi ani după atac.

Ea a fost înfiinţată pe când democraţii erau majoritari în Cameră.

Ea a recomandat urmăriri penale împotriva fostului preşedinte, la acel moment, cu privire la un apel la insurecţie şi complot împotriva statului.

Însă miliardarul republican nu a fost deranjat de către justiţie şi şi-a continuat revenirea în prim-planul scenei poltiice.

După revenirea lui Trump la Casa Albă şi cu un Congres care-i susţine cauza, această nouă Comisie se vrea un răspuns primeia, pe care republicanii au denunţat-o ca fiind prea partizană.

Ea urmează să fie condusă de către Barry Loudermilk, un reprezentant republican din Georgia (sud-est), un trumpist fervent.

Într-una dintre primele decizii după ce a fost învestit, în ianuarie, Donald Trump a graţiat toţi participanţii la luarea cu asalt a Capitoliului, evocând o ”gravă nedreptate naţională”.

Republicanul, în vârstă de 79 de ani, a minimalizat cu regularitate gravitatea atacului, descriind această dată drept o ”zi de dragoste” şi o ”revărsare de afecţiune” faţă de el.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 septembrie
Ediţia din 04.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0772
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3611
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4165
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8611
Gram de aur (XAU)Gram de aur496.2661

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb