Congresmenii republicani urmează să ancheteze, la rândul lor, luarea cu asalt a Capitoliului

Aleşii republicani din Congresul american au înfiinţat prin vot o Comisie care să ”ancheteze” cu privire la evenimentele de la 6 ianuarie 2021, cu voinţa de a contracara versiunea părtinitoare - în opinia lor - a democraţilor despre luarea cu asalt a Capitoliului de către susţinători ai lui Donald Trump, potrivit news.ro.

La câteva săptămâni după alegerile prezidenţiale din 2020, sute de susţinători ai lui Donald Trump - încinşi de acuzaţii fără fundament de fraude electorale - au luat cu asalt Capitoliul, la Washington, cu scopul de a împiedica certificarea victoriei adevrsarului acestuia Joe Biden.

Atacul a şocat Statele Unite şi lumea şi a condus la peste 1.270 de condamnări ale unor participanţi.

Republicanii, majoritari în Camera Reprezenanţilor, au adoptat miercuri această rezoluţie care prevede înfiinţarea acestui nou panel.

O primă Comisie de anchetă parlamentară a publicat un raport la aproape doi ani după atac.

Ea a fost înfiinţată pe când democraţii erau majoritari în Cameră.

Ea a recomandat urmăriri penale împotriva fostului preşedinte, la acel moment, cu privire la un apel la insurecţie şi complot împotriva statului.

Însă miliardarul republican nu a fost deranjat de către justiţie şi şi-a continuat revenirea în prim-planul scenei poltiice.

După revenirea lui Trump la Casa Albă şi cu un Congres care-i susţine cauza, această nouă Comisie se vrea un răspuns primeia, pe care republicanii au denunţat-o ca fiind prea partizană.

Ea urmează să fie condusă de către Barry Loudermilk, un reprezentant republican din Georgia (sud-est), un trumpist fervent.

Într-una dintre primele decizii după ce a fost învestit, în ianuarie, Donald Trump a graţiat toţi participanţii la luarea cu asalt a Capitoliului, evocând o ”gravă nedreptate naţională”.

Republicanul, în vârstă de 79 de ani, a minimalizat cu regularitate gravitatea atacului, descriind această dată drept o ”zi de dragoste” şi o ”revărsare de afecţiune” faţă de el.