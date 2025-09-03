Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Congresul american publică peste 30.000 de pagini de documente în dosarul Epstein

S.B.
Internaţional / 3 septembrie, 10:45

Congresul american publică peste 30.000 de pagini de documente în dosarul Epstein

Comisia de supraveghere din cadrul Camerei Reprezentanţilor a publicat peste 30.000 de pagini de documente legate de dosarul Jeffrey Epstein, potrivit news.ro.

Şeful Comisiei, influentul republican James Comer, a declarat marţi presei, la Capitoliu, că demersul vizează o ”transparenţă completă”, ”pentru ca toată lumea în America să poată vedea aceste documente”.

Însă democraţii denunţă mult zbomot pentru nimic.

”Doar 3% dintre documentele transmise Congresului sunt noi, Restul este deja în domeniul public” ,declară CNN reprezentantul democrat din California Ro Khanna.

Reprezenta Summer Lee din Pennsylvania şi exprimă, la rândul său. într-un comunicat, regretul faţă de faptul că dosarele de la Departamentul Justiţiei sunt ”în mare parte mii de pagini de conţinut reciclat deja pus la dispoziţia publicului”.

Apariţia acestor documente - publicate de-a valama într-un fişier online partajat - intervine în contextul în care administraţia Trump este acuzată de lipsă de transparenţă în scandalul legat de acest finanţist newyorkez găsit spânzurat în închisoare în 2019 înainte să fie judecat cu privire la infracţiuni sexuale.

Donald Trump, care a promis timp de luni de zile simpatizanţilor dezvăluiri zgomotoase în acest scandal, este vizat în mod direct, după ce Guvernul său a anunţat la începutul lui iulie că nu a descoperit niciun element nou care să justifice publicarea unor documente suplimentare sau lansarea unei noi anchete.

Preşedintele american şi-a multiplicat de atunci iniţiativele cu scopul de a stinge acest scandal care-l vizează personal şi care inflamează Statele Unite, inclusiv baza sa electorală, care s-a întors împotriva sa.

Avocatul personal al miliardarului Todd Blanche - pe care l-a numit într-un post de rang înalt la Departamentul Justiţiei - a interogat-o la sfârşitul lui iulie pe complicea lui Jeffrey Epstein, partenera acaestuia, Ghislaine Maxwell, iar transcrierea acestui interogatoriu a fost publicată la sfârşitul lui august.

Moartea - prin sinucidere, potrivit autorităţilor - a lui Jeffrey Epstein a alimentat nenumărate teorii ale complotului, potrivit cărora finanţistul a fost asasinat cu scopul de a împiedica dezvăluiri stânjenitoare despre personalităţi de prim-plan.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

