Consilierul prezidenţial turc îl acuză pe Netanyahu că „alimentează conflictul pentru a-şi menţine puterea”

Consilierul prezidenţial turc, Burhan Duran, a reacţionat la declaraţiile oficialilor israelieni, într-un mesaj publicat pe platforma X. Acesta l-a acuzat pe premierul israelian, Benjamin Netanyahu, de „genocid în Gaza” şi că ar fi implicat în acţiuni militare împotriva mai multor state din regiune, susţinând că, într-un gest pe care îl pune pe seama disperării, liderul israelian îl vizează pe preşedintele Turciei, potrivit aceleiaşi postări.

Burhan Duran a mai afirmat, în aceeaşi postare pe X, că pe numele lui Netanyahu există mandate de arestare şi a susţinut că acesta ar încerca să menţină tensiunile regionale pentru a-şi consolida poziţia politică.

În acelaşi mesaj, oficialul turc a declarat că premierul israelian „nu are legitimitatea de a da lecţii altor state” şi că, în opinia sa, va fi „tras la răspundere pentru crimele împotriva umanităţii”.

Totodată, Duran a subliniat că Turcia, „sub conducerea” preşedintelui Recep Tayyip Erdoğan, va continua să acţioneze „împotriva opresiunii”, în vederea construirii „unei lumi mai juste, mai paşnice şi mai sigure”, potrivit sursei citate,

Declaraţiile vin în contextul schimbului de replici tot mai dure între oficiali israelieni şi turci, pe fondul tensiunilor regionale în creştere.