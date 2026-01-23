Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Thelios SpA cu amendă în valoare de 4.552.647 lei (915.068 euro) pentru participarea, alături de partenerul său Shades Originators, la o înţelegere anticoncurenţială pe piaţa comercializării ochelarilor de lux din ţara noastră, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei citate, autoritatea de concurenţă a constatat că Thelios SpA, producător şi distribuitor exclusiv al produselor de lux aparţinând grupului LVMH (Louis Vuitton - Moët&Chandon - Hennessy) în România, şi Shades Originators SRL, partener şi comerciant cu amănuntul de produse de lux, au limitat comercializarea articolelor în mediul online. Practic, prin politica sa comercială, Thelios SpA a interzis comercializarea ochelarilor de lux prin intermediul magazinului online al retailerului Shades Originators SRL, a informat comunicatul. În acest fel, a fost afectată concurenţa prin restricţionarea vânzărilor online.

Shades Originators SRL a aplicat la politica de clemenţă şi a denunţat practicile anticoncurenţiale. Ca urmare, compania a beneficiat de imunitate totală la amendă. Reamintim că legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească, conform sursei citate.

Deciziile Consiliului Concurenţei sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancţionare a autorităţii de concurenţă şi execută amenzile, potrivit comunicatului.